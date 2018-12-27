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У подорожчанні гарячої
води в Києві винні бойлери

У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 16:08

У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Дивися повний текст У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 16:08

как? будут ходить по квартирам и забирать бойлеры? ))) или придумают цену "Ротердам+" для холодной воды? :))
-rx-
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 16:22

Давно пора прекращать этот колхоз. Централизованные услуги теплоснабжения - источник бездонной коррупции и приводят к огромным потерям тепла при транспортировке. А то, что от отопления в многоквартирном доме при таких ценах отказаться нельзя, - вообще вопиющее нарушение прав человека.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:35

Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

Виновных строго наказать - ввести экономические санкции против производителей бойлеров, а всех владельцев бойлеров внести в списки "Миротворца" :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:44

Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

ygn написав:Давно пора прекращать этот колхоз. Централизованные услуги теплоснабжения - источник бездонной коррупции и приводят к огромным потерям тепла при транспортировке. А то, что от отопления в многоквартирном доме при таких ценах отказаться нельзя, - вообще вопиющее нарушение прав человека.
При чем тут теплоснабжение
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:59

нужно снижать цену на горячую воду зимой
andrii_solomakha
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:16

Не, ну нормальная причина. Могу еще подкинуть тему что в подорожании газа до Ротердам+++, и отказа населения от газа виноваты дрова :mrgreen: Наверно поэтому их так усилено последние несколько лет вывозят в эвропу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Если бы я был мэром, то централизованное отопление я бы отключил вообще. Пуская люди выбирают чем греться.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:41

Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

Если бы ты был мэром - ты бы рубал бабло и откаты от тендеров и ремонтов всяких теплотрасс. Так что мимо.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:32

  dimo_0n написав:Если бы ты был мэром - ты бы рубал бабло и откаты от тендеров и ремонтов всяких теплотрасс. Так что мимо.


Я IT-шник, так что я бы рубал бы бабло не на мертвых от старости проектах, а на новых и высокотехнологичных (как весь нормальный мир делает). Например перевод всего города на отопление тепловыми насосами или замену всего транспорта в городе на электротранспорт с вводом налога на въезд в черту города на бензиновые или дизельные авто.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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