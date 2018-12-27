Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.
Дивися повний текст У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 16:08
У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери.
Додано: Нед 06 січ, 2019 16:08
как? будут ходить по квартирам и забирать бойлеры? ))) или придумают цену "Ротердам+" для холодной воды? :))
Додано: Нед 06 січ, 2019 16:22
Давно пора прекращать этот колхоз. Централизованные услуги теплоснабжения - источник бездонной коррупции и приводят к огромным потерям тепла при транспортировке. А то, что от отопления в многоквартирном доме при таких ценах отказаться нельзя, - вообще вопиющее нарушение прав человека.
Додано: Нед 06 січ, 2019 17:35
Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
Виновных строго наказать - ввести экономические санкции против производителей бойлеров, а всех владельцев бойлеров внести в списки "Миротворца"
Додано: Нед 06 січ, 2019 17:44
Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
При чем тут теплоснабжение
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:16
Не, ну нормальная причина. Могу еще подкинуть тему что в подорожании газа до Ротердам+++, и отказа населения от газа виноваты дрова Наверно поэтому их так усилено последние несколько лет вывозят в эвропу
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:19
Если бы я был мэром, то централизованное отопление я бы отключил вообще. Пуская люди выбирают чем греться.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:41
Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
Если бы ты был мэром - ты бы рубал бабло и откаты от тендеров и ремонтов всяких теплотрасс. Так что мимо.
Додано: Нед 06 січ, 2019 19:32
Я IT-шник, так что я бы рубал бы бабло не на мертвых от старости проектах, а на новых и высокотехнологичных (как весь нормальный мир делает). Например перевод всего города на отопление тепловыми насосами или замену всего транспорта в городе на электротранспорт с вводом налога на въезд в черту города на бензиновые или дизельные авто.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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