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Україна пообіцяла МВФ з
травня підвищити ціни на газ

Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:04

Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

Пропонуємо до обговорення:
Така умова міститься в оприлюдненому Меморандумі.

Дивися повний текст Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 08:53

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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:47

Украина, в лице президента и стада дармоедов-депутатов обещала, что люди будут жить лучше, прям как в Европе, а в итоге даже с евроблях стригут по 100 000 грн налогов, при этом не дав за эти налоги никакой инфраструктуры и дорог.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:57

А где же находится эта заветная "рыночная" цена? Нефть падает...
De Bil
 
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