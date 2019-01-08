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Українці шукають роботу за
кордоном через низьке...

Українці шукають роботу за кордоном через низьке...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:05

Українці шукають роботу за кордоном через низьке...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в повідомленні.

Дивися повний текст Українці шукають роботу за кордоном через низьке економічне зростання, - МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:05

Тут же сказанно из-за сложного делового климата..
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:18

  Moimir написав:Тут же сказанно из-за сложного делового климата..


1. Выше зарплаты
2. Больше социальных благ при официальном оформлении
3. Более стабильно работающие государственные институты
4. Больше уверенности в будущем

А "деловой климат" для среднестатистического соискателя работы за рубежом понятие почти абстрактное
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:16

такі проблеми в всій південно східній Європі і лише в нас ниють про " генацид " ніби це вчора почали наші їхати .
vovkane04
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:35

  PasserBy написав:
  Moimir написав:Тут же сказанно из-за сложного делового климата..


1. Выше зарплаты
2. Больше социальных благ при официальном оформлении
3. Более стабильно работающие государственные институты
4. Больше уверенности в будущем

А "деловой климат" для среднестатистического соискателя работы за рубежом понятие почти абстрактное

Вы не помните 90е без каких-либо зарплат, соц.благ и отсутствием государства в жизни людей? Все шли в бизнесмены, теперь дети бизнесменов идут таможню и прочую гос.службу
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:49

Украинцы ищут работу за границей в том числе из-за МВФ.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 07:59

  Moimir написав:
  PasserBy написав:
  Moimir написав:Тут же сказанно из-за сложного делового климата..


1. Выше зарплаты
2. Больше социальных благ при официальном оформлении
3. Более стабильно работающие государственные институты
4. Больше уверенности в будущем

А "деловой климат" для среднестатистического соискателя работы за рубежом понятие почти абстрактное

Вы не помните 90е без каких-либо зарплат, соц.благ и отсутствием государства в жизни людей? Все шли в бизнесмены, теперь дети бизнесменов идут таможню и прочую гос.службу

Ну правильно, сейчас в таможнях можно больше урвать на карман чем самому заработать в бизнесе.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 08:45

Re: Українці шукають роботу за кордоном через низьке...

  Moimir написав:Все шли в бизнесмены, теперь дети бизнесменов идут таможню и прочую гос.службу


Слияние частного капитала с государством. Как писал теоретик русской революции, это империализм - высшая и последняя стадия капитализма.
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:32

Даже МВФ говорит, ребята, вы тормозите жестко и не даете людям нормально жить.
После такого "стресса" в экономике, рост должен быть темпами 7-8% в год (ВВП). Ограничений по верхней планке нет, были бы реформы.
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