Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
Дивися повний текст Експорт електрики покриває її низьку вартість для населення - міністр.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:14
Експорт електрики покриває її низьку вартість для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експорт електрики покриває її низьку вартість для населення - міністр.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:14
А слабо Насалику назвать оптовые цены электроэнергии на внутреннем рынке и на экспорт. В интернете гуляют разные цифры, но хотелось бы знать официальные.
Додано: Суб 19 січ, 2019 03:22
В Европе для населения обычно цены в 2-3 раза выше чем для промышленности (для промышленности ниже благодаря опту и прямым контрактам), у нас же коммунизм.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 19 січ, 2019 12:33
Всё в мире относительно З/П - стоимость продукции.
При З/П в 2-3т евросов такое предложение по электричеству можно рассмотреть.
Хотя французы с этим уже не согласны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|