Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...

dnnikolay74 написав:
Сначала стимулировали и предприятия и предпринимателей инвестировать и переходить на зонный учет, мотивируя выгодой использования ночного тарифа.
Теперь ночного тарифа нет, есть договорной тариф. Если скажем с 22:00 до 7:00 вы заключаете договор о закупке электроэнергии по 10 копеек Энергоатомом, а в остальное время с тепловыми электростанциями Ахметова (по договорному), то у вас и будет такой тариф.
Теперь, когда множество поставщиков, то здесь уже не государство будет регулировать, а рынок. По сути крупные предприятия смогут напрямую выйти на биржу электроэнергии и покупать электричество по 0 копеек в определенные часы, как в Германии.
Или вам нужно чтобы чиновник указывал как строем ходить?