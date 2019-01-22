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Омелян назвав, коли збудують
аеропорт між Дніпром та...

Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:06

Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та...

Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт «Придніпров’я», що розташується неподалік селища Солоне, що між Дніпром та Запоріжжям, мають збудувати за 2-3 роки.

Дивися повний текст Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та Запоріжжям.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:06

Ликарню майбутнего для детей они уже "построили" и это тоже из той самой оперы...
volodya0006
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:22

Двоякое чувство. С одной стороны умрут два аэропорта, в которые уже вбуханы миллиарды. А с другой стороны, если, конечно, все будет реализовано как следует, рациональное зерно есть.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 15:40

Старые аэропорты не рассчитаны на хабовое сообщение да они будут маленькими для будущего массажиропотока, строить 1 большей аэропорт действительно имеет смысл на мой взляд, добираться будет близко, что от Запорожья, что от Днепра 50 км примерно, по сути то самое что с правого берега Киева до Борисполя. Если сложить население Днепра с Запорожьем и других городов радиусе 100-150 км, то аэропорт будет обслуживать около 4 млн украинцев и в перспективе станет вторым после Борисполя. Если учесть, что Днепр сейчас способен обслуживать 1.1 млн пас. в год, а новый терминал Запорожья когда достроят - чуть больше 2 млн. и сравнить эти числа с потоком Борисполя за 2018 год - 12,6 млн пассажиров, и надо учесть что и дальше будет поток расти, можно предположить, что к 2025 году поток Борисполя перевалит за 25 млн, тогда аеропортом Приднепровье будет пользоваться пожалуй не менее 5 млн. пасажиров в год, а то и все 10 млн ... Только не надо писать про "зраду" в ответ, посмотрите на статистику аэропортов Украины и динамку за 2016-2018 года и думаю сделаете тот самый вывод, что новый аэропорт там надо строить.
sumy4
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 15:52

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BD%D0%B8
sumy4
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