Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та...

Додано: Суб 26 січ, 2019 15:40

Старые аэропорты не рассчитаны на хабовое сообщение да они будут маленькими для будущего массажиропотока, строить 1 большей аэропорт действительно имеет смысл на мой взляд, добираться будет близко, что от Запорожья, что от Днепра 50 км примерно, по сути то самое что с правого берега Киева до Борисполя. Если сложить население Днепра с Запорожьем и других городов радиусе 100-150 км, то аэропорт будет обслуживать около 4 млн украинцев и в перспективе станет вторым после Борисполя. Если учесть, что Днепр сейчас способен обслуживать 1.1 млн пас. в год, а новый терминал Запорожья когда достроят - чуть больше 2 млн. и сравнить эти числа с потоком Борисполя за 2018 год - 12,6 млн пассажиров, и надо учесть что и дальше будет поток расти, можно предположить, что к 2025 году поток Борисполя перевалит за 25 млн, тогда аеропортом Приднепровье будет пользоваться пожалуй не менее 5 млн. пасажиров в год, а то и все 10 млн ... Только не надо писать про "зраду" в ответ, посмотрите на статистику аэропортов Украины и динамку за 2016-2018 года и думаю сделаете тот самый вывод, что новый аэропорт там надо строить.