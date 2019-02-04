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Порошенко: Україна відмовиться
від імпортного газу

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234>
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:46

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

Пропонуємо до обговорення:
Україна досягне енергетичної безпеки і зможе повністю відмовитися від імпорту природного газу.

Дивися повний текст Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:46

Ни слова о тарифах.
sena_2008atp
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А что вы хотели услышать, если они с татарином делят миллиарды от действующих схем и тарифов.
Rainbow
 
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Себестоимость на новых месторождениях в Украине- около 250 долларов,добавьте процентов 20- вот Вам и тариф.А сказки о газе по 150 долларов оставьте поклонникам и последователям Мадуро
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:06

  alex58chorniy написав:Себестоимость на новых месторождениях в Украине- около 250 долларов,


Откуда вы это знаете? Это же тайная информация.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:07

В Венесуэле бензин по пять американских центов за литр,последствия можете увидеть на улицах Каракаса
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:09

Просверлить пять км земли вниз до газоносного слоя- дёшево не получится
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:30

А где можно получить эти тридцать сребреников? А обслуживающим популистов,рвущихся к власти сребреники в кредит выдают?
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:32

alex58chorniy,

В Венесуэле носят штаны. Последствия можете увидеть на улицах Каракаса.
В Венесуэле пьют воду. Последствия можете увидеть на улицах Каракаса.

И еще десяток бредовых корреляций для тех, кто не отличает понятия корреляция и причинно-следственная связь: http://tylervigen.com/old-version.html
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:35

  alex58chorniy написав:Просверлить пять км земли вниз до газоносного слоя- дёшево не получится


Да-да-да...

У Газпрома в Заполярье со всеми сопутствующими расходами (тысячекилометровыми трубопроводами и железкой, средними зарплатами персонала $3к/мес, инфраструктурой для жизни людей в вечной мерзлоте и налогами) получается 20-30 долларов за 1000 кубов.

https://www.vedomosti.ru/business/artic ... imost-gaza

У американцев, использующих современные технологии гидравлического разрыва пласта, платящих средние зарплаты $5к/мес и финансирующих многомиллиардные экологические программы, получается 60-90 долларов за 1000 кубов.

https://aftershock.news/?q=node/422819&full

А в Украине, добывающей газ традиционным методом в средних климатических условиях с самыми низкими средними зарплатами в Европе, получается 250 долларов.

Знаете что - рассказывайте свои сказки там, где в них скорее поверят (Цензор, или Корреспондент), но не там, где у среднего читателя и кругозор пошире, и с математикой неплохо.
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 04 лют, 2019 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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