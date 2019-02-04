Україна досягне енергетичної безпеки і зможе повністю відмовитися від імпорту природного газу.
Дивися повний текст Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:46
Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу.
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:01
А что вы хотели услышать, если они с татарином делят миллиарды от действующих схем и тарифов.
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:01
Себестоимость на новых месторождениях в Украине- около 250 долларов,добавьте процентов 20- вот Вам и тариф.А сказки о газе по 150 долларов оставьте поклонникам и последователям Мадуро
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:06
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:07
В Венесуэле бензин по пять американских центов за литр,последствия можете увидеть на улицах Каракаса
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:09
Просверлить пять км земли вниз до газоносного слоя- дёшево не получится
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:30
А где можно получить эти тридцать сребреников? А обслуживающим популистов,рвущихся к власти сребреники в кредит выдают?
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:32
alex58chorniy,
В Венесуэле носят штаны. Последствия можете увидеть на улицах Каракаса.
В Венесуэле пьют воду. Последствия можете увидеть на улицах Каракаса.
И еще десяток бредовых корреляций для тех, кто не отличает понятия корреляция и причинно-следственная связь:
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:35
Да-да-да...
У Газпрома в Заполярье со всеми сопутствующими расходами (тысячекилометровыми трубопроводами и железкой, средними зарплатами персонала $3к/мес, инфраструктурой для жизни людей в вечной мерзлоте и налогами) получается 20-30 долларов за 1000 кубов.
У американцев, использующих современные технологии гидравлического разрыва пласта, платящих средние зарплаты $5к/мес и финансирующих многомиллиардные экологические программы, получается 60-90 долларов за 1000 кубов.
А в Украине, добывающей газ традиционным методом в средних климатических условиях с самыми низкими средними зарплатами в Европе, получается 250 долларов.
Знаете что - рассказывайте свои сказки там, где в них скорее поверят (Цензор, или Корреспондент), но не там, где у среднего читателя и кругозор пошире, и с математикой неплохо.
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 04 лют, 2019 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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