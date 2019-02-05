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Зростання добробуту в Україні
призведе до збільшення...

Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:04

Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення...

Пропонуємо до обговорення:
Керівник Держприкордонслужби Петро Цигикал заявив, що в 2018 році в Україні спіймали 3270 нелегальних мігрантів. І це на 24% більше, ніж в 2017 році.

Дивися повний текст Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення числа нелегальних мігрантів, - Держприкордонслужба.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:29

По-моему, в 2008-м и 2013-м (см. статистику) экономика достигла своего потенциального уровня. При том уровне инвестиций, который есть, при том оттоке населения, который есть, рассчитывать на дальнейший рост благосостояния не стоит. Плюс к тому - у России, как оказалось, есть куда более влиятельные рычаги воздействия на ситуацию в Украине, чем у какого-либо украинского правительства. У наших правительств хорошо получалось только играться со льготами и субсидиями, раскручивать инфляцию и заливать баблом банки, к чему это привело и как еще аукнется - сами все отлично видим. Лет через 10 вьетнам будет интересен для украинцев, а не наоборот
max_us_ua
 
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Одна просьба..... скажите когда???!!!! "вырастет" это самое "благосостояние"... Или это может про другую какую Украину? Может мы просто не знаем? Где оно растет..))))))))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:34

Це НАМ не загрожує 100%.Не хвилюйтеся,керівник "госпогранслужби".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:59

Можливо тоді приток нелегалів вийде з "мінуса"? Наразі у нас явно приток зі знаком "мінус".
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:07

Re: Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення...

а чо это у него в приоритетах охрана границ с странами ЕС? скоро этих границ не будетжеж, сказал его начальник - нас туда заберут, напоят, накормят, денех дадут! Туркам уже Германия надоела - к нам ломятся? Азербайджан? - нам их уровень жизни заслужить надо! Русские? Вьетнамцы??
Что оно мелет?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:23

нам такое не грозит еще более 10 лет, дно не нащупано...:(
статья просто стеб
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:57

Re: Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення...

  wotsergeyd написав:статья просто стеб


Та готовятся к 1 апреля :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:32

Re: есть зростання

ух-ты! аж дух перехватило. растет добробут
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:30

Re: Зростання добробуту в Україні призведе до збільшення...

"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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