Форуми
Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2009 12:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

:? :? У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь!
Долларовые дохлды среднего домохозяйства, по сранению с 2001-м годо тоже сейчас выше в 2.5 раза, но никак не в 10. И людей в крупных городах стало больше пропорционально увеличению количеству метров жилья - то есть для усугубления дефицита с 2001-го года нет оснований.
В то же время в Харькове уже появляются здоровые предложения более или менее:
М. " Ю. Вокзал"-5 мин., высоченнный 1 этаж, 40/17/9, полный капремонт, все новое, МПО, бр. дверь, проводка, сантехника, душ. кабинка, сов. плитка, обои. Закрытый дворик, заезд д/машины, место под гараж. 20000 у. е. Торг!

У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет.
Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800. Это то же самое что метр жилья 10 тыс. при сред. зп 2000 доларов. А в Токио средняя зарплата и тогда была выше 2000 долларов, она была почти как сейчас, а сейчас 4700.
В Киеве сейчас самая низкая средняя зарплата среди европейских столиц, и в то же время цена жилья очень близко к верхушке, остаем только от Москвы, где тоже образовался пузырь, Лондона Парижа и еще пару городов, где средняя зарплата измеряется тысячами и тысячами евро, и с Киевом они не идут ни в какое сравнение!

http://fotohost.org/images/a1eba645-13kB.png

http://fotohost.org/images/a19c0dbb-16kB.png


http://fotohost.org/images/a12b2ab9-28kB.png


1
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забавно, конечно: у Франта, топящего за все пропало, включилось чувство самосохранения. А у Долярчика, который только что осуществил свою мечту, оно на радостях полностью атрофировалось.
Долярчик, ты же больше не люмпен, тебе есть что терять. Или ты думаешь, что цена на квартиру во Львове выросла сама собой или потому что ты такой умный?
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 01 січ, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:06

  flyman написав:2011 — Ділянка «Васильківська» — «Виставковий центр» (1 станція)
2012 — Ділянка «Виставковий центр» — «Іподром» (1 станція)[65]
2013 — Ділянка «Іподром» — «Теремки» (1 станція)


пам"ять відбило хуму.

Вот так здобутки - одна станция мелкого залегания в год. Нужно вернуть крепкого хозяйственника льоню :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик, подсказка: выросло все и у всех. У Трибеки - Круша от надежного старого застройщика, у Влада - Эврика от Оркады, у Респекта выросло вообще все, у меня выросло все, во что я не вложился. Эмоциональная тирада Сомика про молодого застройщика и твой инвестиционный гений этого не объясняет. Задумайся.
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уууууууууууу.... У Долярчика розпочинається зіркова хвороба. Запаморочення від власних успіхів.
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:06

  dimson написав: кто устроил. та денег уже в казне не было от слова совсем! чеб овощ начал метаться с асоциацией? тут же писали ,шо до выборов не дотянул бы!


Ты зачем гадости напоминаешь. Не было такого. И Баксик был по другой цене и вообще, и дружба, и мир, жвачка :mrgreen:
  airmax78 написав: Я тренинги могу вести о том как не надо делать. Поэтому пусть слушает.

И тут мимо,у Доллярчика нет столько времени и денег эксперементировать,сотка зелени туда,полтинник сюда,а на выходе бесхатченко с приличным прайсом за понты арендной хаты не ипенях ипеней,ещё пять и больше лет с тёщей расшатают его нервы,он своё с "второй мамой" оттарабанил,а вот у некоторых этот сладкий период в жизни только начинается :idea: :wink:

п.с. присмотрелся к одному комплексу,рассрочка без фиксации цены и привязкой к доллару,построили коробку,крышу снесло,хотя вроде скоро пару очередей сдавать,а подключения к канализации НЕТ! Петросяны аля Максик,зато гонора,в смысле цены за год выросли больше чем на 20%))))
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 01 січ, 2019 18:19, всього редагувалось 1 раз.
... за крок до перевороту думок ©

  airmax78 написав:Уууууууууууу.... У Долярчика розпочинається зіркова хвороба. Запаморочення від власних успіхів.

...ото ж бо! - не я ці слова написав! 8)
... але, як вони гарно звучать "ВЛАСНІ УСПІХИ"! :D

п. с.
...то я вже більш, ніж впевнений, що на протязі трьох років(а саме так я обмежив себе у часі) - візьму котлованчик(в розтермінування, чи в іпотеку), хоч на моменті, коштів є лише на ремонт сьогоднішнього житла!

- і тільки стримуючим фактором може бути лише "ситуація в країні наступних три роки"! - можливо таке, що на той момент, краще буде тримати кошти у різних банках, або ще в чімось кращим за бетон...
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тяжело общаться с успешными людьми. Пошел мыть посуду после ужина.
тут згадується дитячий анектод про жирафа, до якого довго доходить
