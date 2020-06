Додано: Вів 01 січ, 2019 11:58

Заява колективу "Студії "1+1"

Канал "1+1" відновлює повноцінне інформаційне та суспільно-політичне мовлення. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за упередженість інформації, яку досі поширював канал під тиском і за директивами різних політичних сил. Нинішнє протистояння у суспільстві змушує нас чітко виголосити принципи своєї подальшої роботи. Відсьогодні за зміст телевізійного продукту відповідає лише колектив і менеджмент "Студії "1+1". Ми гарантуємо, що будь-яка інформація, поширена нашим каналом, буде повною і неупередженою відповідно до професійних стандартів журналістики. В ефірі "1+1" будуть висвітлюватися всі значущі події в Україні та за її межами і надаватися рівні можливості для висловлення своєї позиції всім учасникам суспільно-політичного життя. Ці принципи будуть дотримані, доки канал існуватиме в ефірі.



забыли уже? декабрь 2004го

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.