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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #1234 ... 5494>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2009 12:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:? :? У меня инфа если не из первых то из вторых уст, что себестоимость уже с учетом завышения цен на материалы и с включением того, чего нет на самом деле, но должно быть (например, подстанция для каждого дома) - метра элитного жилья на Печерске 3660 гривен. Коробок на Троещине 2000 гривен. Материалы, конечно, подорожали и рабочая сила, но реально если еще и в долларах раза в 2-3, не больше, а жилье в Киеве в 10 раз! Вы только вдумайтесь!
Долларовые дохлды среднего домохозяйства, по сранению с 2001-м годо тоже сейчас выше в 2.5 раза, но никак не в 10. И людей в крупных городах стало больше пропорционально увеличению количеству метров жилья - то есть для усугубления дефицита с 2001-го года нет оснований.
В то же время в Харькове уже появляются здоровые предложения более или менее:
М. " Ю. Вокзал"-5 мин., высоченнный 1 этаж, 40/17/9, полный капремонт, все новое, МПО, бр. дверь, проводка, сантехника, душ. кабинка, сов. плитка, обои. Закрытый дворик, заезд д/машины, место под гараж. 20000 у. е. Торг!

У пирамиды должно быть основание, на котором все держится. В данном случае это конечный покупатель жилья. С такими ценами его нет и не предвидится. так что пирамида рухнет.
Смотрите, у нас сейчас хуже ситуация, выходит, чем 20 лет назад в Токио перед знаменитым обвалом. Средняя зарплата в Киеве 350 долларов, а метр жилья 1800. Это то же самое что метр жилья 10 тыс. при сред. зп 2000 доларов. А в Токио средняя зарплата и тогда была выше 2000 долларов, она была почти как сейчас, а сейчас 4700.
В Киеве сейчас самая низкая средняя зарплата среди европейских столиц, и в то же время цена жилья очень близко к верхушке, остаем только от Москвы, где тоже образовался пузырь, Лондона Парижа и еще пару городов, где средняя зарплата измеряется тысячами и тысячами евро, и с Киевом они не идут ни в какое сравнение!

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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 00:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?2019

airmax78 написав:Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:17

  airmax78 написав:Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.

Порадовали бы пожилого человека - включили бы ОРТ. Там сейчас сплошные песни и никакой политики, можно перетерпеть.
Смотрел 1+1.
Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:28

  antey1969 написав:Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.

Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:41

  hume написав:
  antey1969 написав:Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.

Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.

Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.
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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 08:39

  trololo написав:Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.


Нет, это говорит о том, что реальной власти у Пети совсем не осталось
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

shapo написав:
  trololo написав:Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.


Нет, это говорит о том, что реальной власти у Пети совсем не осталось
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:36

  shapo написав:
  trololo написав:Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.


Нет, это говорит о том, что реальной власти у Пети совсем не осталось


Бред. Что он должен за клоунами бегать? Или забрать у Бени плюсы?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:40

  trololo написав:
  shapo написав:
  trololo написав:Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.


Нет, это говорит о том, что реальной власти у Пети совсем не осталось


Бред. Что он должен за клоунами бегать? Или забрать у Бени плюсы?

пытался забрать, два месяца пытался...
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