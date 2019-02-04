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У 2018 році Україна експортувала
в ЄС більше, ніж за всі...

У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:55

У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...

Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2018 році продала в країни Європейського Союзу товарів більше, аніж будь-коли раніше за часів своєї незалежності.

Дивися повний текст У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі роки незалежності — Порошенко.
R2
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зрадойопы, на первый-второй рассчитайсь, ать-два
trololo
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*** прийде, порядок наведе
барсик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:11

  R2 написав:У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі роки незалежності — Порошенко


Каких товаров,леса-кругляка и сливочного масла? Что там с добавленной стоимостью и реальными объемами экспорта и импорта за последние 10 лет, а не в каких-то %?
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shapo
 
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shapo, всіх товарів. Все, що готовий купувати ЄС, Україна продає. Метал, зерно, олію, мед, солому - все.
Sharpe
 
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nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:29

  Sharpe написав:shapo, всіх товарів. Все, що готовий купувати ЄС, Україна продає. Метал, зерно, олію, мед, солому - все.


Т.е. с неупомянутым лесом-кругляком практически сырье. И чем гордиться?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:44

  shapo написав:
  Sharpe написав:shapo, всіх товарів. Все, що готовий купувати ЄС, Україна продає. Метал, зерно, олію, мед, солому - все.


Т.е. с неупомянутым лесом-кругляком практически сырье. И чем гордиться?

Основой российского экспорта в январе-апреле 2018г. года стали топливно-энергетические товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.

А гордости у федерации полные штаны.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:13

  RTC12 написав:товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.

А гордости у федерации полные штаны.


Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:30

Порошенко тактично умолчал, что ЕС торгует с Украиной еще эффективнее, чем Украина с ЕС - отрицательное сальдо внешней торговли составило в 2018-м 4 млрд долларов!

И оно не поправляется - у нас исторический перекос в торговле в пользу Европы. Был таковым до подписания Ассоциации, и остался таковым спустя 4.5 года после подписания!

https://ukrstat.org/uk/operativ/operati ... 1118_u.htm
https://ukrstat.org/uk/operativ/operati ... ES17_u.htm

Удивительного здесь ничего нет - мы поставляем в ЕС руду, металл, лес, подсолнух, зерно. ЕС поставляет нам - автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства.

Конечно, если учесть еще экспорт рабочей силы из Украины в ЕС, то сальдо плюс-минус выровняется :mrgreen: Но не нужно забывать, что эта же рабочая сила и помогает европейцам производить автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства... которые они затем продают нам, добавляя себе стоимость и на нашей рабочей силе, и на наших ресурсах!

Для справки - чтобы была возможность приобрести одно немецкое авто стоимостью 30 тыс долларов, Украине необходимо продать в Германию 150 тонн зерна, или 100 тонн стали!
zРадио
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