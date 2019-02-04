Україна у 2018 році продала в країни Європейського Союзу товарів більше, аніж будь-коли раніше за часів своєї незалежності.
Дивися повний текст У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі роки незалежності — Порошенко.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 10:55
У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...
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Дивися повний текст У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі роки незалежності — Порошенко.
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:11
Каких товаров,леса-кругляка и сливочного масла? Что там с добавленной стоимостью и реальными объемами экспорта и импорта за последние 10 лет, а не в каких-то %?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:34
shapo, всіх товарів. Все, що готовий купувати ЄС, Україна продає. Метал, зерно, олію, мед, солому - все.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:29
Т.е. с неупомянутым лесом-кругляком практически сырье. И чем гордиться?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:44
Основой российского экспорта в январе-апреле 2018г. года стали топливно-энергетические товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.
А гордости у федерации полные штаны.
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:13
Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:30
Порошенко тактично умолчал, что ЕС торгует с Украиной еще эффективнее, чем Украина с ЕС - отрицательное сальдо внешней торговли составило в 2018-м 4 млрд долларов!
И оно не поправляется - у нас исторический перекос в торговле в пользу Европы. Был таковым до подписания Ассоциации, и остался таковым спустя 4.5 года после подписания!
Удивительного здесь ничего нет - мы поставляем в ЕС руду, металл, лес, подсолнух, зерно. ЕС поставляет нам - автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства.
Конечно, если учесть еще экспорт рабочей силы из Украины в ЕС, то сальдо плюс-минус выровняется Но не нужно забывать, что эта же рабочая сила и помогает европейцам производить автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства... которые они затем продают нам, добавляя себе стоимость и на нашей рабочей силе, и на наших ресурсах!
Для справки - чтобы была возможность приобрести одно немецкое авто стоимостью 30 тыс долларов, Украине необходимо продать в Германию 150 тонн зерна, или 100 тонн стали!
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