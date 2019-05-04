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Сергій Атамась: Розвиток
IT-галузі в Україні. Погляд збоку

Сергій Атамась: Розвиток IT-галузі в Україні. Погляд збоку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 13:33

Сергій Атамась: Розвиток IT-галузі в Україні. Погляд збоку

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців або «глибоко в темі», або їх сусід працює в IT компанії, або десь посередині.

Дивися повний текст Сергій Атамась: Розвиток IT-галузі в Україні. Погляд збоку.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 13:33

Бред собачий.
Откуда прирост 26% процентов может взяться ? Столько вакансий для начинающих просто нет. Если это интерны, то за них ничего не платят и они сидят на шее у компании на символические деньги.
Откуда средняя часовая ставка персонала: $25 ?
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