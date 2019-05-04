Більшість українців або «глибоко в темі», або їх сусід працює в IT компанії, або десь посередині.
Дивися повний текст Сергій Атамась: Розвиток IT-галузі в Україні. Погляд збоку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 кві, 2019 13:33
Сергій Атамась: Розвиток IT-галузі в Україні. Погляд збоку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сергій Атамась: Розвиток IT-галузі в Україні. Погляд збоку.
Додано: Пон 22 кві, 2019 13:33
Бред собачий.
Откуда прирост 26% процентов может взяться ? Столько вакансий для начинающих просто нет. Если это интерны, то за них ничего не платят и они сидят на шее у компании на символические деньги.
Откуда средняя часовая ставка персонала: $25 ?
|