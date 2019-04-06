24 квітня в редакцію Finance.ua в рамках кримінальної справи про шахрайство прийшли з обшуком правоохоронці.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 13:13
Обшук на Finance.ua
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Дивися повний текст Обшук на Finance.ua.
Додано: Суб 04 тра, 2019 13:13
Мда, богата наша страна на дураков и "лечить " их нужно именно деньгами. А выемку сделать не судьба или обыск это веселее или задача была именно "нагнуть" ?
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