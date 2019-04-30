|
|
Путін запропонував об'єднати Газпром і Нафтогаз України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 тра, 2019 15:37
Пропонуємо до обговорення:
Путін запропонував об'єднати "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", створивши таку ж інтеграцію, як в атомній сфері...
Дивися повний текст Путін запропонував об'єднати Газпром і Нафтогаз України
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88648
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему