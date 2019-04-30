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Путін запропонував об'єднати
Газпром і Нафтогаз України

Путін запропонував об'єднати Газпром і Нафтогаз України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 15:37

Путін запропонував об'єднати Газпром і Нафтогаз України

Пропонуємо до обговорення:
Путін запропонував об'єднати "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", створивши таку ж інтеграцію, як в атомній сфері...

Дивися повний текст Путін запропонував об'єднати Газпром і Нафтогаз України.
R2
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