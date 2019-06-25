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Стало відомо, яку зарплату
отримав Зеленський за перший...

Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший...
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:59

Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший...

Пропонуємо до обговорення:
Жодних надбавок і премій Зеленський не отримав.

Дивися повний текст Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший місяць президентства.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:00

Яка робота, така й зарплата.
pavlorozma
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:01

Якщо йому замало, нехай іде у відставку, в Кварталі за гру прутнем на піаніно більше платили :)
mrshape
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:47

Re: Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший.

mrshape написав:Якщо йому замало, нехай іде у відставку, в Кварталі за гру прутнем на піаніно більше платили :)


А что были жалобы Зеленского на зарплату ?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:59

По обсягу виконої роботи він і того не заробив, а за Росію у ПАРЄ ще й штраф треба йому впаяти
sumy4
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:11

=)

sumy4 Порох знаєте яку зп отримував і скільки бабла на війні відмив?
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:37

а сколько он уже украл где почитать?
tedswing45
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:39

  vitaliygoodlife написав:sumy4 Порох знаєте яку зп отримував і скільки бабла на війні відмив?

а сколько зеленский с коломойским вывел из привата и отмыл с богданом?
tedswing45
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:52

Re: Стало відомо, яку зарплату отримав Зеленський за перший.

Как я понимаю это просто голая ставка. Странно, а почему её не выплатили на карту. Не думаю, что президент должен идти в кассу за зарплатой, как раньше.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:20

В общем вопрос для страны жизненно важный, это вам не хухры мухры, вопрос о 10 тыс.грн. как никак :) Допускаю что Зеленский для поддержания штанов взял взаймы у жены, как получит отдаст ;) Да и понимаю редакцию, нужно же где то порохоботам столоваться, а уровень темы как раз их, тут есть где развернуться.
Igorten
 
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