Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили в Пенсійному фонді України.
Дивися повний текст До Пенсійного фонду надійшло майже 8 млрд грн за розмитнення \"єврономерів\".
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:13
До Пенсійного фонду надійшло майже 8 млрд грн за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До Пенсійного фонду надійшло майже 8 млрд грн за розмитнення \"єврономерів\".
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:21
так б*** еще столько же осталось, когда с ними порешают, отпустят вожжу немного, и народ новых натащит
Савченко Так!
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