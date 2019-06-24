Бувають випадки, коли гроші можуть знадобитися раптово.
Дивися повний текст 5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші».
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Додано: Сер 03 лип, 2019 10:44
5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші».
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:44
А потом спрашиваем - А почему это к нам приходят и арестовывают технику? Какие то уголовные дела заводят? -
Потому что играем не по совести
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:59
Re: 5 причин взяти гроші до зарплати в «ШвидкоГроші»
Да ну... для таких целей лучше иметь доп.кредитку в нормальном банке. Пусть ты заплатишь 4% за снятие наличных (если нужно), чем связываться непонятно с кем.
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:14
«ШвидкоГроші» по всем параметрам проигрывают кредитке Привата с хорошим кредитным лимитом.
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:21
если выбирать среди аналогичных компаний, то швидко гроши самые нормальные, у них все понятно и просто, а еще они давно работают и как-то им больше всего доверяют.. у меня много знакомых, кто берет или хоть раз брал у них деньги, со всеми чесно, комисий и доп. платежей кроме процентов точно нет, это уже если погашать не вовремя то будут штрафы, но тут уже важно придерживаться договореннойстей
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:24
Всем советую Швидко гроши найдеться больше 5-ти причин)))
Частенько оформляю кредит в швидко гроши когда не хватает до зарплаты, условия доступны не каких скрытых платижей, главное что быстро, девочки меня уже знают, всегда желают хорошего дня,приятно приходить))
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:27
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:01
Судя по тому что вы сегодня зарегистрировались и яро рвете зад, вы на 99,99% работник этой конторы
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:04
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:28
Процентна ставка становить 2%. Усе!
Действительно УСЕ - В ДЕНЬ. И двое новичков, зарегистрировавшихся на форуме именно сегодня, чтобы написать проплаченные посты.
А в реале МФО - ХУЖЕ, ЧЕМ РОСТОВЩИЧЕСТВО. У европейских ростовщиков лет 700 назад ставка обычно ограничивалась 3-мя процентами (в месяц). Правда, они работали с залогами...
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