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З гаманців українців зникнуть
купюри в 1 і 2 гривні:...

З гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:48

З гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко.

Дивися повний текст З гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні: коли і чому.
R2
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