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Шулявський міст: Кличко може
звернутися до Президента...

Шулявський міст: Кличко може звернутися до Президента...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:39

Шулявський міст: Кличко може звернутися до Президента...

Пропонуємо до обговорення:
Київський міський голова Віталій Кличко має намір звертатися до Президента Володимира Зеленського стосовно затягування знесення 5 цеху заводу "Більшовик" біля Шулявського мосту, що відповідно не дозволяє вчасно завершити будівництво розв'язки.

Дивися повний текст Шулявський міст: Кличко може звернутися до Президента через саботаж.
R2
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Сумасшедшие деньги .... 30 млн долларов !!!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:35

Re: Шулявський міст: Кличко може звернутися до Президента...

Так этого следовало и ожидать. Товарищи с завода сразу сказали, что ничего не отдадут. Где все это обращение были в конце весны ?)
Laven
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:46

Проект строительства с ФГИУ согласован? Да, - сносите, нет - вешайтесь.
astatempo
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