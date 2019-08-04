Відомства та міністерства вже готові до запуску другого рівня пенсійної реформи.
Дивися повний текст Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в Україні.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:47
Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в Україні.
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:18
Павел Розенко редкое мудило, за 5 лет у власти ничего не сделано - одна болтовня.
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:51
От 3 до 7 % с зарплаты у лиц,не достигших 35 лет, будут высчитывать в эту систему..
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:15
С 1998 года (начало персонифицированного учета) вычет с ЗП с начало 3,6% потом ниже немного нам рассказывали, что начисление на ЗП - это в солидарную систему, а вычет на персональный накопительный счет. А потом Яценюк сложил вычет с ЗП с начислением и ............ досвидос!!!!
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:18
Прекратите распространять чушь. Персонифицированный учет не эквивалент накопительной системе. Накопительной у нас никогда не было. Страшно становится за предприятия, где такие безграмотные бухгалтера
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:21
Re: Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в
Никогда не было отчислений на персональную пенсию, так как для этого нужен отдельный закон и отдельный фонд. Яценюк тут совсем ни при чем.
Из твоих 3.6% 1% - это соцстрах, 0,6% - фонд безработицы, 2% - в общий котел ПФ.
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:01
Недостаток нашей, сегодняшней системы - это более 100 смотрящих, что уже давно утратили рамсы.
Каждый новый правитель вместо упорядочнення вводит нового "смотрящего", над системой смотрящих, без сокращения администрирования ...
- в Результате система уже слала пожирать сама себя.
Только за счёт администрирования и грубых сознательных нарушений.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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