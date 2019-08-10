Кінцеве енергоспоживання України необхідно зменшити на...

Додано: Чет 15 сер, 2019 14:24

Схема:Представитель президента в Кабмине требует прекратить реализацию проекта энергомоста “Украина-ЕС”[08:30 15 августа 2019 года ]Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус обратился к правительству с просьбой прекратить процесс реализации проекта энергетического моста “Украина-ЕС”.“На прошлой неделе министр энергетики подписал приказ, согласно которому один блок Хмельницкой АЭС выводится из украинской энергетической системы и передается, по сути, в польскую энергосистему. Так мы вообще останемся только с дорогой угольной и “зеленой” генерацией. Поэтому у меня просьба этот процесс прекратить. В настоящее время это категорически нельзя делать”, — сказал он, выступая в ходе заседания правительства.В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что главной целью реализации проекта энергомоста является, в первую очередь, интеграция украинской энергетической системы в европейскую. В то же время он отметил, что до сегодняшнего дня находился в отпуске и не подписывал на прошлой неделе никаких документов, в том числе и приказ по проекту.Энергомост “Украина-ЕС” предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС “Западноукраинская” и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.Как сообщалось, единственным участником конкурса по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства по проекту Энергетический мост Украина-ЕС стала компания Ukraine Power Bridge Company Limited.Ukraine Power Bridge Company Limited, учредителем которой является Polenergia (Люксембург), зарегистрирована в Ирландии в феврале 2019 года и представляет консорциум из компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited.Энергомост “Украина-ЕС” предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС “Западноукраинская” и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.Фактически “Энергоатом” должен будет передавать частному партнеру электроэнергию со второго блока ХАЭС на границе с ЕС, который будет ее реализовывать по средневзвешенным ценам продаж энергетических бирж Венгрии, Словакии, Румынии и Польши.По итогам реализации электроэнергиии частный партнер должен ежемесячно осуществлять ее оплату “Энергоатому” за вычетом внесенных в проект инвестиций, премии за фактически внесенные инвестиции, а также полученные в результате продаж операционные затраты и маржи от операционной прибыли за продажу электроэнергии. Составляющие операционных расходов, размеры премии и маржа должны быть предоставлены участниками в рамках конкурса по отбору партнера проекта.Согласно конкурсной документации, предложенная участником маржа операционной прибыли за продажу электроэнергии на рынках ЕС не должна превышать 3,5%, а награда за внесенные инвестиции — не свыше 14,69% годовых от суммы непогашенных инвестиций.