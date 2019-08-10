Зважаючи на Національний план дій з енергоефетивності, Україна до 2020 року має скоротити кінцеве енергоспоживання на 20%, до 2030 року – на 30%.
Дивися повний текст Кінцеве енергоспоживання України необхідно зменшити на 30% до 2030 року.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:06
Кінцеве енергоспоживання України необхідно зменшити на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кінцеве енергоспоживання України необхідно зменшити на 30% до 2030 року.
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:06
Зубко как всегда: пытается умно говорить, при этом -не понимает, о чем говорит, и ничего не делает.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 14 сер, 2019 18:18
Куда еще экономить? И так везде экономки, А+++ и тд и тп. При свечах книги читать и в лото играть?
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:36
Зубко хочет сократить энергопотребление на 20% за оставшиеся 4,5 месяца? Ну флаг в руки и бронепоезд на встречу...
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:24
Странно, для неэнергоэффективных крупных промышленных предприятий металлургии планируем продавать электроэнергию подешевле. Зачем тогда им тратить деньги на внедрение энергосберегающих технологий. Кстати, неэффективная Луганская ТЭС начала работать на дорогущем природном газе и это в условиях, когда газ надо закачивать в хранилища для предотвращения рисков его дефицита в отопительном сезоне.
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:22
Андрей Герус заподозрил Игоря Насалика в намерении скрытой приватизации энергоблока №2 Хмельницкой АЭС
[14:30 15 августа 2019 года ]
Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что министр энергетики Игорь Насалик хочет перевести работу энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши через частную структуру.
Об этом Герус написал в Facebook, передает БизнесЦензор.
По словам Геруса, Насалик подписал соответствующий приказ 9 августа. Соответствующий проект называет “Энергетический мост”.
“Простыми словами, это запуск линии электропередач Хмельницкий-Жешув (Польша) и отдача продажи э/э с блока №2 ХАЭС в управление частных структур — и продавать эту электроэнергию в Польшу”, — заявил Герус.
“Поскольку приватизация атомных блоков запрещена, то это все оформлено в проект государственно-частного партнерства с красивым названием “Энергетический мост Украина-ЕС”, — объяснил он.
По словам Геруса, Насалик пытается провести схему для вывода атомного блока с низкой себестоимостью из энергосистемы Украины и продавать электроэнергию на экспорт через частные структуры.
“Поэтому я призываю министра Насалика отменить свой приказ, не обманывать правительство и украинцев и не ставить узкие частные коммерческие интересы выше, чем государственные интересы”, — заявил Герус.
Он также пообещал, что этого “Энергетического моста” не будет.
“Если какой-то бизнес хочет продавать э/э в Европу, то не стоит паразитировать на государственных объектах, а следует сначала построить новый объект генерации, а потом из него экспортировать электроэнергию — именно в такой последовательности”, — заявил Герус.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:24
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Представитель президента в Кабмине требует прекратить реализацию проекта энергомоста “Украина-ЕС”
[08:30 15 августа 2019 года ]
Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус обратился к правительству с просьбой прекратить процесс реализации проекта энергетического моста “Украина-ЕС”.
“На прошлой неделе министр энергетики подписал приказ, согласно которому один блок Хмельницкой АЭС выводится из украинской энергетической системы и передается, по сути, в польскую энергосистему. Так мы вообще останемся только с дорогой угольной и “зеленой” генерацией. Поэтому у меня просьба этот процесс прекратить. В настоящее время это категорически нельзя делать”, — сказал он, выступая в ходе заседания правительства.
В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что главной целью реализации проекта энергомоста является, в первую очередь, интеграция украинской энергетической системы в европейскую. В то же время он отметил, что до сегодняшнего дня находился в отпуске и не подписывал на прошлой неделе никаких документов, в том числе и приказ по проекту.
Энергомост “Украина-ЕС” предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС “Западноукраинская” и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.
Как сообщалось, единственным участником конкурса по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства по проекту Энергетический мост Украина-ЕС стала компания Ukraine Power Bridge Company Limited.
Ukraine Power Bridge Company Limited, учредителем которой является Polenergia (Люксембург), зарегистрирована в Ирландии в феврале 2019 года и представляет консорциум из компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited.
Энергомост “Украина-ЕС” предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС “Западноукраинская” и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.
Фактически “Энергоатом” должен будет передавать частному партнеру электроэнергию со второго блока ХАЭС на границе с ЕС, который будет ее реализовывать по средневзвешенным ценам продаж энергетических бирж Венгрии, Словакии, Румынии и Польши.
По итогам реализации электроэнергиии частный партнер должен ежемесячно осуществлять ее оплату “Энергоатому” за вычетом внесенных в проект инвестиций, премии за фактически внесенные инвестиции, а также полученные в результате продаж операционные затраты и маржи от операционной прибыли за продажу электроэнергии. Составляющие операционных расходов, размеры премии и маржа должны быть предоставлены участниками в рамках конкурса по отбору партнера проекта.
Согласно конкурсной документации, предложенная участником маржа операционной прибыли за продажу электроэнергии на рынках ЕС не должна превышать 3,5%, а награда за внесенные инвестиции — не свыше 14,69% годовых от суммы непогашенных инвестиций.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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