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Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 вер, 2019 18:39
Пропонуємо до обговорення:
В СРСР після Другої світової війни випускали не тільки танки, бронетранспортери і системи залпового вогню, але навіть спортивні автомобілі. Йдеться про ЗІС-112, який з'явився в 1951 році.
Дивися повний текст Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся до 210 км/год
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Додано: Пон 02 вер, 2019 18:39
С каких это пор финанс начал делать перепост совкодрочерских статей? Кстати по ссылке можно посмотреть фотки этого чуда... Капец какое убогое одоробло. Даже скопировать не смогли. Точно как петух из г0вна.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 20:33
Скопировали американский GM LeSabre
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Додано: Пон 02 вер, 2019 20:55
Ratatui написав: Ukrainian написав:
Скопировали американский GM LeSabre
Вон оно, что Михалыч. Но я лётчика спрашивал.
А статью сложно прочитать? А потом кликнуть по ссылке и полюбоваться тем куском г0вна, что получился у советских кулибиных.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 20:59
buratinyo написав:
историей своей не интересуются только дегенераты
Историю можно по-разному преподносить. То как подано в статье: "ух ты! Ну молодцы! Такой красивый и быстрый автомобиль создали!" С намеком "Какую замечательную страну просрали!".
А можно было подать так: "очередной с3.14женный на западе и изуродованный до неузнаваемости франкенштейн." Что полностью соответствовало бы действительности и тому, что мы видим на фото.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 09:15
airmax78 написав: Ratatui написав: Ukrainian написав:
Скопировали американский GM LeSabre
Вон оно, что Михалыч. Но я лётчика спрашивал.
А статью сложно прочитать? А потом кликнуть по ссылке и полюбоваться тем куском г0вна, что получился у советских кулибиных.
Що характерно, на головній фото таки GM, а не ЗІС. Інакше бажаючих клікнути було б значно менше
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:34
ЗИС-112 многое взял от американского GM LeSabre
и что это за "многое"? Одну фару, четыре колеса и складную крышу? Ну тогда да - многое.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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Додано: Вів 03 вер, 2019 17:04
RomanTik написав:
ЗИС-112 многое взял от американского GM LeSabre
и что это за "многое"? Одну фару, четыре колеса и складную крышу? Ну тогда да - многое.
А все остальное хотите сказать сами разработали ?
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