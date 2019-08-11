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Показано унікальний радянський
спорткар, який розганявся...

Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 18:39

Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...

Пропонуємо до обговорення:
В СРСР після Другої світової війни випускали не тільки танки, бронетранспортери і системи залпового вогню, але навіть спортивні автомобілі. Йдеться про ЗІС-112, який з'явився в 1951 році.

Дивися повний текст Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся до 210 км/год.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 18:39

С каких это пор финанс начал делать перепост совкодрочерских статей? Кстати по ссылке можно посмотреть фотки этого чуда... Капец какое убогое одоробло. Даже скопировать не смогли. Точно как петух из г0вна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:29

  airmax78 написав:С каких это пор финанс начал делать перепост совкодрочерских статей? Кстати по ссылке можно посмотреть фотки этого чуда... Капец какое убогое одоробло. Даже скопировать не смогли. Точно как петух из г0вна.


А , что копировали? Лётчик знает? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:33

Скопировали американский GM LeSabre
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:40

  Ukrainian написав:Скопировали американский GM LeSabre


Вон оно, что Михалыч. Но я лётчика спрашивал. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:55

  Ratatui написав:
  Ukrainian написав:Скопировали американский GM LeSabre


Вон оно, что Михалыч. Но я лётчика спрашивал. :mrgreen:

А статью сложно прочитать? А потом кликнуть по ссылке и полюбоваться тем куском г0вна, что получился у советских кулибиных.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:59

  buratinyo написав:историей своей не интересуются только дегенераты

Историю можно по-разному преподносить. То как подано в статье: "ух ты! Ну молодцы! Такой красивый и быстрый автомобиль создали!" С намеком "Какую замечательную страну просрали!".

А можно было подать так: "очередной с3.14женный на западе и изуродованный до неузнаваемости франкенштейн." Что полностью соответствовало бы действительности и тому, что мы видим на фото.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 09:15

  airmax78 написав:
  Ratatui написав:
  Ukrainian написав:Скопировали американский GM LeSabre


Вон оно, что Михалыч. Но я лётчика спрашивал. :mrgreen:

А статью сложно прочитать? А потом кликнуть по ссылке и полюбоваться тем куском г0вна, что получился у советских кулибиных.


Що характерно, на головній фото таки GM, а не ЗІС. Інакше бажаючих клікнути було б значно менше :)
makar
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:34

ЗИС-112 многое взял от американского GM LeSabre

и что это за "многое"? Одну фару, четыре колеса и складную крышу? Ну тогда да - многое.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 17:04

  RomanTik написав:
ЗИС-112 многое взял от американского GM LeSabre

и что это за "многое"? Одну фару, четыре колеса и складную крышу? Ну тогда да - многое.

А все остальное хотите сказать сами разработали ? :mrgreen:
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