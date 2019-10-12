У середньому кожне українське домогосподарство витрачає 8852 грн за місяць.
Дивися повний текст Комуналка та їжа: на що українці витрачають свої доходи.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:27
Комуналка та їжа: на що українці витрачають свої доходи
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Дивися повний текст Комуналка та їжа: на що українці витрачають свої доходи.
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