Ринок праці

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
За останні 3 роки 31% українців опинялися в ситуації, коли більше трьох місяців не мали роботи або займалися її пошуком. Скільки українців не працює – 40% жителів. Порівняно з початком у 2018 року частка працюючих українців зросла на 7%. Найбільша кількість працюючих припадає на 40-річних і 30-річних.
40% жителів України не працює (інфографіка) В ЄС, США найнижчі показники безробіття за 10 років. В Україні за 10 років політика урядів призвела до еміграції від 3 до 5 млн населення! Частина емігрує в сусідні країни разом з населеними пунктами(Крим, Донецьк, Луганськ). Українці з західних і центральних земель поки що не такі радикальні, але отримання румунського, польського, німецького, британського громадянств стало тенденцією навіть для правлячого класу.
Яка політика уряду Шмигаля щодо повернення емігрантів, створення робочих місць в Україні? Були заяви про створення 500 тисяч робочих місць. Скільки створили за рік, поквартально? США збирають статистику щодо занятості в сільському господарстві, промисловості. Чому Україна має Держкомстат і не має статистики створення робочих місць по секторах економіки?
Starikan написав:Условные ахметовы, которых вы так ненавидите - крупнейшие работодатели, поставщики валюты в страну и плательщики налогов.
А действительно, интересно - каков баланс по валюте - сколько они долларов в Украину поставляют, а сколько наоборот - выводят за границу? И как много они новых рабочих мест на отжатых заводах и производственных предприятиях с 90-ых годов создали?
Starikan написав:Условные ахметовы, которых вы так ненавидите - крупнейшие работодатели, поставщики валюты в страну и плательщики налогов.
А действительно, интересно - каков баланс по валюте - сколько они долларов в Украину поставляют, а сколько наоборот - выводят за границу? И как много они новых рабочих мест на отжатых заводах и производственных предприятиях с 90-ых годов создали?
Великі податкові надходження від "олігархів" - міф від їхніх кишенькових "икспертів". Крім нарахувань на ЗП, нічого істотного фактично. Основні находження - від непрямих податків на пересічних.
И как только где-то у них намечается снижение сверхдоходов, тут же нытьё со всех сторон про угрозу закрытия заводов и т.д. Самый показательный пример, это АвтоЗАЗ, когда в середине нулевых ввели пошлины на импортные аато, и нам под видов местного производства впаривали собранные в Польше ланосы, не платя при этом ввозных пошлин. Причём в лучших традициях совка, с откатами и дефицитом комплектации. И уже ближе к концу нулевых убитое польское оборудование приехало сюда. О качестве этих унитазов, собраных уже у нас все наслышаны. А завод по итогу всё равно закрылся, выработав до конца ресурс оборудования. Нужна ли такая "поддержка производителя", вопрос риторический.
funky77 написав:И как только где-то у них намечается снижение сверхдоходов, тут же нытьё со всех сторон про угрозу закрытия заводов и т.д. Самый показательный пример, это АвтоЗАЗ, когда в середине нулевых ввели пошлины на импортные аато, и нам под видов местного производства впаривали собранные в Польше ланосы, не платя при этом ввозных пошлин. Причём в лучших традициях совка, с откатами и дефицитом комплектации. И уже ближе к концу нулевых убитое польское оборудование приехало сюда. О качестве этих унитазов, собраных уже у нас все наслышаны. А завод по итогу всё равно закрылся, выработав до конца ресурс оборудования. Нужна ли такая "поддержка производителя", вопрос риторический.
Однозначно потрібна! Проте без конкуренції та відсутності роботи антимонопольного комітету ця підтримка матиме набагато менше результату по причинах які ви описали. Не забувайте, що навіть на підприємствах Ахметова (монополіста) в даний час одне робоче місце створює від 5 до 10 додаткових робочих місць. Інші компанії надають послуги: транспорт, харчування, спецодяг, банківські послуги, поставка обладнання і комплектуючих, проектні та монтажні роботи і ще багато багато чого. І як тільки ви закриєте будь яке підприємство, навіть таке як АвтоЗаЗ, то це дуже сильно вплине на всіх через мультиплікатор. А те, що АвтоЗаЗ був хреновий, це вже інше питання. Не потрібно змішувати все в купу. Ми зараз говоримо виключно про переваги захисту вітчизняного виробника. Який би він не був.
funky77 написав:И как только где-то у них намечается снижение сверхдоходов, тут же нытьё со всех сторон про угрозу закрытия заводов и т.д. Самый показательный пример, это АвтоЗАЗ, когда в середине нулевых ввели пошлины на импортные аато, и нам под видов местного производства впаривали собранные в Польше ланосы, не платя при этом ввозных пошлин. Причём в лучших традициях совка, с откатами и дефицитом комплектации. И уже ближе к концу нулевых убитое польское оборудование приехало сюда. О качестве этих унитазов, собраных уже у нас все наслышаны. А завод по итогу всё равно закрылся, выработав до конца ресурс оборудования. Нужна ли такая "поддержка производителя", вопрос риторический.
Однозначно потрібна! Проте без конкуренції та відсутності роботи антимонопольного комітету ця підтримка матиме набагато менше результату по причинах які ви описали. Не забувайте, що навіть на підприємствах Ахметова (монополіста) в даний час одне робоче місце створює від 5 до 10 додаткових робочих місць. Інші компанії надають послуги: транспорт, харчування, спецодяг, банківські послуги, поставка обладнання і комплектуючих, проектні та монтажні роботи і ще багато багато чого. І як тільки ви закриєте будь яке підприємство, навіть таке як АвтоЗаЗ, то це дуже сильно вплине на всіх через мультиплікатор. А те, що АвтоЗаЗ був хреновий, це вже інше питання. Не потрібно змішувати все в купу. Ми зараз говоримо виключно про переваги захисту вітчизняного виробника. Який би він не був.
Ф. 26,35/26,40
Это Вы смешиваете в кучу поддержку производителя в цивилизованных странах, и грабёж с протекционизмом для избранных за счёт обычного обывателя у нас.
vitaliian написав: Извините за аналогию военные заводы 3го рейха тоже были крупнейшими работодателями. И что на них теперь молиться? Любая монополия - крупнейший работодатель по определению, потому других работодателей в том сегменте экономики может не быть.
Извините за аналогию, но вы считаете, что домны должны стоять в каждом дворе, как в Китае при "большом скачке"? А всякие "эпицентры" должны быть заменены на базарную торговлю? А фермеры должны крутиться на пятачках 2 га, чтобы обеспечить 80 млн т с/х экспорта?
vitaliian написав: Извините за аналогию военные заводы 3го рейха тоже были крупнейшими работодателями. И что на них теперь молиться? Любая монополия - крупнейший работодатель по определению, потому других работодателей в том сегменте экономики может не быть.
Извините за аналогию, но вы считаете, что домны должны стоять в каждом дворе, как в Китае при "большом скачке"? А всякие "эпицентры" должны быть заменены на базарную торговлю? А фермеры должны крутиться на пятачках 2 га, чтобы обеспечить 80 млн т с/х экспорта?
из 2х зол выбирают меньшее, прибыль с тысячи АТБ имеет три учредителя, на их месте могло работать 4 тыс мелких магазинов, и атбешная прибыль делилась бы между ними.
Одно дело быть монополистом в авиастроении, там капложения космические, понятно что 99,999% пересичных такой бизнес не осилит, но и олигархов там че-то не видно. А другое отбирать работу у мелкого бизнеса, бить первоклашек они сильны.
Я бы не восхищался их показателями, мелкие бы сделали намного больше и налогов и рабочих мест. Олигархи с их капиталами идут по пути наименьшего сопротивления. Кто то из них с нуля что то серьезнее донбасс арены построил? Гора родила мышь.