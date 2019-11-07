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Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:44
Пропонуємо до обговорення:
Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що завдяки імпорту електроенергії з РФ Україна буде заощаджувати по 2 млрд грн щомісяця.
Дивися повний текст Герус заявив, що Україна заощадить на імпорті е/е з РФ 2 млрд грн щомісяця
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:44
А скільки витратить баксів?
Мене убивають ці зє!біли-економісти.
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andriyzhagun
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:55
andriyzhagun написав:
А скільки витратить баксів?
Мене убивають ці зє!біли-економісти.
С экономикой как раз все нормас. Из более дешевой энергии делается более дешевый и конкурентный продукт, в т.ч. экспортный.
А ДТЭК пора национализировать давно - зажрались аднака
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sequence
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:57
Щось у них з арифметикою погано ...
Україна в загальному споживає середньоарифметично в місяць десь до 15 млрд кВт-год . 0,5 % від цього - 75 млн кВт-год . Де тут 2 млрд гривень ? Навіть якщо по 2 грн квт-год - то 2 млрд грн - це 1 млрд кВт-год . А це вже не 0.5 % далеко ...
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Puente
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Додано: Вів 19 лис, 2019 12:23
Puente написав:
Щось у них з арифметикою погано ...
Україна в загальному споживає середньоарифметично в місяць десь до 15 млрд кВт-год . 0,5 % від цього - 75 млн кВт-год . Де тут 2 млрд гривень ? Навіть якщо по 2 грн квт-год - то 2 млрд грн - це 1 млрд кВт-год . А це вже не 0.5 % далеко ...
Плохо считаете. Украина в прошлом году произвела 145 млрд кВт-ч эл энергии, а потребила (с учетом потерь и экспорта) около 135 млрд. Квт-ч - 11 млрд. в месяц. Герус ведет речь о Мвт-ч, т.е. 1000 кВт-ч. 100 Мвт (мощности), которая закупит Украина в РФ - это 100 000 кВт-ч эл. энергии в час, или 870 млн. Квт-ч в год. Т.е. около 0,6% от годового потребления.
В реале меньше, потому что в ночные часы потребление (и закупки) кратно меньше.
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Волгарь
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:03
Puente написав:
Щось у них з арифметикою погано ...
Україна в загальному споживає середньоарифметично в місяць десь до 15 млрд кВт-год . 0,5 % від цього - 75 млн кВт-год . Де тут 2 млрд гривень ? Навіть якщо по 2 грн квт-год - то 2 млрд грн - це 1 млрд кВт-год . А це вже не 0.5 % далеко ...
Очевидно, Герус рахує, що 0,5% іморта може збити ціну на 20%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Вів 19 лис, 2019 13:39
Во-первых, покупка электроэнергии у страны-агрессора выглядит как минимум абсурдной на фоне военного противостояния, которое длится уже более пяти лет.
Во-вторых, закупая электроэнергию у России, Украина попадает в довольно неудобную международную ситуацию: «от Европы требуем санкций против России, а сами с ней успешно торгуем».
но при этом рвем волоса на ж..пе из-за возможного прекращения транзита газа РФ по нашей ГТС. Просто прелестно!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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RomanTik
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:17
Волгарь написав: Puente написав:
Щось у них з арифметикою погано ...
Україна в загальному споживає середньоарифметично в місяць десь до 15 млрд кВт-год . 0,5 % від цього - 75 млн кВт-год . Де тут 2 млрд гривень ? Навіть якщо по 2 грн квт-год - то 2 млрд грн - це 1 млрд кВт-год . А це вже не 0.5 % далеко ...
Плохо считаете. Украина в прошлом году произвела 145 млрд кВт-ч эл энергии, а потребила (с учетом потерь и экспорта) около 135 млрд. Квт-ч - 11 млрд. в месяц. Герус ведет речь о Мвт-ч, т.е. 1000 кВт-ч. 100 Мвт (мощности), которая закупит Украина в РФ - это 100 000 кВт-ч эл. энергии в час, или 870 млн. Квт-ч в год. Т.е. около 0,6% от годового потребления.
В реале меньше, потому что в ночные часы потребление (и закупки) кратно меньше.
Так твої 870 млн кВт-год в рік - це і є 72.5 млн кВт-год в місяць, що співпадає з розрахунками Puente. Тож, чи варто було стільки писати, тільки для того, щоб підтвердити його слова?
Навіть по ціні зеленої енергії 0,2 Євро за кВт-год - це всього 15 млн Євро в місяць, а аж ніяк не 2 млрд. грн. Герус видумує відмазки на ходу.
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Giroi
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:22
RomanTik написав:
Во-первых, покупка электроэнергии у страны-агрессора выглядит как минимум абсурдной на фоне военного противостояния, которое длится уже более пяти лет.
Во-вторых, закупая электроэнергию у России, Украина попадает в довольно неудобную международную ситуацию: «от Европы требуем санкций против России, а сами с ней успешно торгуем».
но при этом рвем волоса на ж..пе из-за возможного прекращения транзита газа РФ по нашей ГТС. Просто прелестно!
Змусити агресора нести додаткові витрати і на цьому заробляти - правильна стратегія, дати агресору заробляти - неправильна.
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Giroi
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Додано: Вів 19 лис, 2019 14:26
Giroi написав: Волгарь написав: Puente написав:
Щось у них з арифметикою погано ...
Україна в загальному споживає середньоарифметично в місяць десь до 15 млрд кВт-год . 0,5 % від цього - 75 млн кВт-год
. Де тут 2 млрд гривень ? Навіть якщо по 2 грн квт-год - то 2 млрд грн - це 1 млрд кВт-год . А це вже не 0.5 % далеко ...
Плохо считаете. Украина в прошлом году произвела 145 млрд кВт-ч эл энергии, а потребила (с учетом потерь и экспорта) около 135 млрд. Квт-ч - 11 млрд. в месяц. Герус ведет речь о Мвт-ч, т.е. 1000 кВт-ч. 100 Мвт (мощности), которая закупит Украина в РФ - это 100 000 кВт-ч эл. энергии в час, или 870 млн. Квт-ч в год. Т.е. около 0,6% от годового потребления.
В реале меньше, потому что в ночные часы потребление (и закупки) кратно меньше.
Так твої 870 млн кВт-год в рік - це і є 72.5 млн кВт-год в місяць, що співпадає з розрахунками Puente. Тож, чи варто було стільки писати, тільки для того, щоб підтвердити його слова?
Навіть по ціні зеленої енергії 0,2 Євро за кВт-год - це всього 15 млн Євро в місяць, а аж ніяк не 2 млрд. грн. Герус видумує відмазки на ходу.
Надеюсь, дислексией Вы не страдаете? Перечитайте еще раз - речь шла о 75 млн. квт-ч В ГОД.
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Волгарь
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