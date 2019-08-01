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Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 гру, 2019 23:28
Пропонуємо до обговорення:
Люди, які народилися в 1970-80-х роках, матимуть пенсію на третину меншу, ніж ті, яким пощастило вийти на пенсію до 2018 року.
Дивися повний текст Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65 років на пенсію не вийдуть - експерт
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Додано: Нед 15 гру, 2019 23:37
вони її взагалі не отримаютть.
і не було ніякої реформи гросі. як і в 2011 реформи єбіпка.
приватівець тупо зменшив базову зп для нарахування пенсії, впровадивши її середній розмір за останні 3 роки. Тобто, хто виходив на пенсію в 2012, тому пенсія нараховувалася з 2002 грн(середня за 2011,2010 і 2009 роки). А могло б гараховуватися від 2436(середня за 2011 рік). Так Тігіпко обікрав пенсіонерів у 2012 , і так крадуть надалі.
грося ,"турбуючись про індексацію" вже існуючих пенсій, насправді обікрав майбутніх пенсіонерів, замінивши коеф. стажу 1,35 на 1,00. Тобто додатково вкрав третину майбутньої пенсії. при цьому правда перерахували старі пенсії з більшої бази але вже з коефіцієнтом 1. В результаті пенсії навіть донині не досягли рівня 2014 року.
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igorbuda52
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Додано: Пон 16 гру, 2019 10:03
Тому складайте бабло, інвестуйте і робіть свою пенсію, як китайці
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Пон 16 гру, 2019 10:15
sumy4 написав:
.. надо любыми путями увеличить рождаемость минимум до ..
Альтернатива - это любыми путями увеличить раннюю смертность, и тут как раз вовремя Супрун сотоварищи подсуетилась
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Додано: Пон 16 гру, 2019 10:17
igorbuda52 написав:вони її взагалі не отримаютть.
і не було ніякої реформи гросі. як і в 2011 реформи єбіпка.
приватівець тупо зменшив базову зп для нарахування пенсії, впровадивши її середній розмір за останні 3 роки. Тобто, хто виходив на пенсію в 2012, тому пенсія нараховувалася з 2002 грн(середня за 2011,2010 і 2009 роки). А могло б гараховуватися від 2436(середня за 2011 рік). Так Тігіпко обікрав пенсіонерів у 2012 , і так крадуть надалі.
грося ,"турбуючись про індексацію" вже існуючих пенсій, насправді обікрав майбутніх пенсіонерів, замінивши коеф. стажу 1,35 на 1,00. Тобто додатково вкрав третину майбутньої пенсії. при цьому правда перерахували старі пенсії з більшої бази але вже з коефіцієнтом 1. В результаті пенсії навіть донині не досягли рівня 2014 року.
"Обікрали" їх... А звідки мали з'являтися кошти на оті ваші пенсії? З тумбочки?
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Faceless
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Додано: Пон 16 гру, 2019 10:28
Faceless написав:
igorbuda52 написав:вони її взагалі не отримаютть.
і не було ніякої реформи гросі. як і в 2011 реформи єбіпка.
приватівець тупо зменшив базову зп для нарахування пенсії, впровадивши її середній розмір за останні 3 роки. Тобто, хто виходив на пенсію в 2012, тому пенсія нараховувалася з 2002 грн(середня за 2011,2010 і 2009 роки). А могло б гараховуватися від 2436(середня за 2011 рік). Так Тігіпко обікрав пенсіонерів у 2012 , і так крадуть надалі.
грося ,"турбуючись про індексацію" вже існуючих пенсій, насправді обікрав майбутніх пенсіонерів, замінивши коеф. стажу 1,35 на 1,00. Тобто додатково вкрав третину майбутньої пенсії. при цьому правда перерахували старі пенсії з більшої бази але вже з коефіцієнтом 1. В результаті пенсії навіть донині не досягли рівня 2014 року.
"Обікрали" їх... А звідки мали з'являтися кошти на оті ваші пенсії? З тумбочки?
Щось дехто тут дуже вже захищє всі кроки влади по зменшенню будь-яких соціальних виплат за рахунок якраз найбідніших прошарків населення . А як же соціальна справедливість - хоча б на словах ? Такі підходи якраз і працюють проти молоді в першу чергу - яка думає про майбутнє . Бо з такими перспективами і гарантіями збереження накопичень далеко не заїдеш . Скільки треба мати рахунків гарантованих фондом - щоб отрмувати пенсію на рівні 1.5 прожиткових мінімума ( майбутнього реального - 4200 ) ? Та ще й в різних банках , та ще й бути сам собі фінансовим менеджером ...
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Puente
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Додано: Пон 16 гру, 2019 10:39
Puente
Скільки треба мати рахунків гарантованих фондом - щоб отрмувати пенсію на рівні 1.5 прожиткових мінімума ( майбутнього реального - 4200 ) ? Та ще й в різних банках , та ще й бути сам собі фінансовим менеджером ...
два рахунки, в двох банках...
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Додано: Пон 16 гру, 2019 10:41
Faceless написав:
igorbuda52 написав:вони її взагалі не отримаютть.
і не було ніякої реформи гросі. як і в 2011 реформи єбіпка.
приватівець тупо зменшив базову зп для нарахування пенсії, впровадивши її середній розмір за останні 3 роки. Тобто, хто виходив на пенсію в 2012, тому пенсія нараховувалася з 2002 грн(середня за 2011,2010 і 2009 роки). А могло б гараховуватися від 2436(середня за 2011 рік). Так Тігіпко обікрав пенсіонерів у 2012 , і так крадуть надалі.
грося ,"турбуючись про індексацію" вже існуючих пенсій, насправді обікрав майбутніх пенсіонерів, замінивши коеф. стажу 1,35 на 1,00. Тобто додатково вкрав третину майбутньої пенсії. при цьому правда перерахували старі пенсії з більшої бази але вже з коефіцієнтом 1. В результаті пенсії навіть донині не досягли рівня 2014 року.
"Обікрали" їх... А звідки мали з'являтися кошти на оті ваші пенсії? З тумбочки?
з вишок бойка, лівели, митниці , межигірья, вертолітних майданчиків. досить чи трохи досипати?
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plugatyrev
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Додано: Пон 16 гру, 2019 10:41
Нужно 400 тыс. и 2 банка,на год 19% депозит. Ежемесячно тыс. 5 пенсии
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:06
Puente написав:
Такі підходи якраз і працюють проти молоді в першу чергу - яка думає про майбутнє
А у нас таких нет. Они в Польше и Италии работают...
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