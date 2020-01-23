RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсію, меншу за 3 тисячі,
отримують 70% українців —...

Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12345>
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 17:28

Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців —...

Пропонуємо до обговорення:
Виплати для близько 1 млн людей ще нижчі і становлять півтори тисячі гривень на місяць.

Дивися повний текст Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців — Мінсоцполітики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93089
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 17:28

Пенсию подымают в основном тем, кто не работал, а у кого стаж по 40-50 лет так и остается, в марте подымать всем без исключений на уровень инфляции и рост мин.зарплаты, и военным, полиции, всем, а не минимальную только
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 117
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 19:38

Это, что ли повышение? По 4 гривны? Себе бы повышали так повышатели. Не смiшiть нашi капцi.
idabelka07
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 06.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 21:15

Поднимают на мизер (номинально отчитаться) да максимум 3 раза в год. Рост цен идет быстрей раз 5 в год. Где КПД?
aolshaneckiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 21:29

Отчислять все годы в пенсионный фонд , как честно делает большинство , а потом получить нищенскую пенсию на фоне з/пл. чиновников - это , конечно , нонсенс .
olgakosuk
 
Повідомлень: 23
З нами з: 02.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 21:40

  olgakosuk написав:Отчислять все годы в пенсионный фонд , как честно делает большинство , а потом получить нищенскую пенсию на фоне з/пл. чиновников - это , конечно , нонсенс .
Може прикинемо?
1 В Україні основна маса населення сплачує пенсійні внески з мінімалки(сьогодні це 4200
2 Мінімалка в Україні росте в рази швидше ніж середня ,а тому якщо порахувати
сьогоднішню мінімалку * 22% *300 місяців =4174*22%*300=275484 грн
3 З іншого боку
Платять тільки офіційно влаштовані-отримують всі

От і розповідайте далі про тарифний геноцид ,пенсійне зубожіння і низькі зарплати...
Тільки питання
А може в тому що так погано живемо - ми й винні?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21923
З нами з: 15.01.09
Подякував: 155 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 22:34

Пенсия у бабушки 40 лет стажа в колхозе - 1600 грн, у отца 35 лет на заводе - 2600. Я на такую пенсию и неделю не проживу, так что нужно зарабатывать пока молодой.
777serg87
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 18.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 22:35

О!!! Посчитать, а давайте посчитаем. Минимальной взнос в пенсионный фонд ЕСВ (давайте округлим) 900,00 грн. В месяц. Мне 45, я плачу сразу три минимальных соцвзноса 1 с официальной работы, второй как предприниматель, а ещё меня зарегистрировали как "самозайняту особу" причем без моего заявления. Итого 2700 в месяц. До пенсии мне 20 лет, по 12 месяцев - 240*2700=648000,00. Но, как оказалось, на размер пенсии это не влияет - минимальный взнос (б***..., даже три раза) - минимальная пенсия. До, 2000,00 грн. Если деньги заплаченные мной, разделить на размер моей будущей пенсии получается, что для того, что бы просто вернуть эти деньги мне нужно будет прожить 27 лет (учтите, что я не учитываю предыдущие 27 лет стажа и выплат). А какая средняя продолжительность жизни мужчин в Украине? До 70?
Sam17a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 400
З нами з: 14.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 22:43

  Sam17a написав:Но, как оказалось, на размер пенсии это не влияет - минимальный взнос (б***..., даже три раза) - минимальная пенсия.
Дурню
В москаликів - може й не впливає
А в Україні - не грає ролі з скількох робіт йде накопичувальна на рахунок працівника...
Тому
Платиш 2700 - то й пенсія буде нараховувавтись не мінімальна - а три мінімальних(а-приблизно ,б - залежатиме від стажу, в - залежатиме від віку виходу на пенсію)

Так що йди москалику-перереєструйся вже під новим ніком.

Завжди дивувався - як москалики брешуть...
При чому гебельсівська версія - чим більша брехня -тим швидше в неї повірять - в них використовується на повну...

Але от чому наші плакальщики всьо пропало-на слово вірять явній брехні(при чому перевірити що це брехня можна елементарно навіть просто зайшовши в гугль ,я вже мовчу про те щоб зайти на сайт пенсійного і особисто перевірити скільки нараховується на накопичувальний рахунок...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21923
З нами з: 15.01.09
Подякував: 155 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 00:09

budivelnik У вас щось з мізками хохол, закони наші вивчіть.
romiks2009
 
Повідомлень: 366
З нами з: 07.11.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують...
R2 » Суб 25 січ, 2020 13:19
6 415
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 12:57
Faceless
Як вийти на пенсію при відсутності стажу
R2 » Нед 26 січ, 2020 11:01
1 183
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 11:50
Михалыч
В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25%...
R2 » Чет 23 січ, 2020 14:57
7 443
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 13:49
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.