Виплати для близько 1 млн людей ще нижчі і становлять півтори тисячі гривень на місяць.
Дивися повний текст Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців — Мінсоцполітики.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 17:28
Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсію, меншу за 3 тисячі, отримують 70% українців — Мінсоцполітики.
Додано: Суб 04 січ, 2020 17:28
Пенсию подымают в основном тем, кто не работал, а у кого стаж по 40-50 лет так и остается, в марте подымать всем без исключений на уровень инфляции и рост мин.зарплаты, и военным, полиции, всем, а не минимальную только
Додано: Суб 04 січ, 2020 19:38
Это, что ли повышение? По 4 гривны? Себе бы повышали так повышатели. Не смiшiть нашi капцi.
Додано: Суб 04 січ, 2020 21:15
Поднимают на мизер (номинально отчитаться) да максимум 3 раза в год. Рост цен идет быстрей раз 5 в год. Где КПД?
Додано: Суб 04 січ, 2020 21:29
Отчислять все годы в пенсионный фонд , как честно делает большинство , а потом получить нищенскую пенсию на фоне з/пл. чиновников - это , конечно , нонсенс .
Додано: Суб 04 січ, 2020 21:40
Може прикинемо?
1 В Україні основна маса населення сплачує пенсійні внески з мінімалки(сьогодні це 4200
2 Мінімалка в Україні росте в рази швидше ніж середня ,а тому якщо порахувати
сьогоднішню мінімалку * 22% *300 місяців =4174*22%*300=275484 грн
3 З іншого боку
Платять тільки офіційно влаштовані-отримують всі
От і розповідайте далі про тарифний геноцид ,пенсійне зубожіння і низькі зарплати...
Тільки питання
А може в тому що так погано живемо - ми й винні?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 04 січ, 2020 22:34
Пенсия у бабушки 40 лет стажа в колхозе - 1600 грн, у отца 35 лет на заводе - 2600. Я на такую пенсию и неделю не проживу, так что нужно зарабатывать пока молодой.
Додано: Суб 04 січ, 2020 22:35
О!!! Посчитать, а давайте посчитаем. Минимальной взнос в пенсионный фонд ЕСВ (давайте округлим) 900,00 грн. В месяц. Мне 45, я плачу сразу три минимальных соцвзноса 1 с официальной работы, второй как предприниматель, а ещё меня зарегистрировали как "самозайняту особу" причем без моего заявления. Итого 2700 в месяц. До пенсии мне 20 лет, по 12 месяцев - 240*2700=648000,00. Но, как оказалось, на размер пенсии это не влияет - минимальный взнос (б***..., даже три раза) - минимальная пенсия. До, 2000,00 грн. Если деньги заплаченные мной, разделить на размер моей будущей пенсии получается, что для того, что бы просто вернуть эти деньги мне нужно будет прожить 27 лет (учтите, что я не учитываю предыдущие 27 лет стажа и выплат). А какая средняя продолжительность жизни мужчин в Украине? До 70?
Додано: Суб 04 січ, 2020 22:43
Дурню
В москаликів - може й не впливає
А в Україні - не грає ролі з скількох робіт йде накопичувальна на рахунок працівника...
Тому
Платиш 2700 - то й пенсія буде нараховувавтись не мінімальна - а три мінімальних(а-приблизно ,б - залежатиме від стажу, в - залежатиме від віку виходу на пенсію)
Так що йди москалику-перереєструйся вже під новим ніком.
Завжди дивувався - як москалики брешуть...
При чому гебельсівська версія - чим більша брехня -тим швидше в неї повірять - в них використовується на повну...
Але от чому наші плакальщики всьо пропало-на слово вірять явній брехні(при чому перевірити що це брехня можна елементарно навіть просто зайшовши в гугль ,я вже мовчу про те щоб зайти на сайт пенсійного і особисто перевірити скільки нараховується на накопичувальний рахунок...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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