Аналітики Світового банку попередили про насування світової боргової кризи.
Дивися повний текст Світовий банк попередив світ про насування боргової кризи.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:23
Світовий банк попередив світ про насування боргової кризи
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Дивися повний текст Світовий банк попередив світ про насування боргової кризи.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:23
Вы это только нашим не рассказывайте. Будут все на мировой кризис спихивать. Предыдущие на АТО, а эти новые (старые) на мировой кризис
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