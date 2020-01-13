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Що дасть закон про
землю (інфографіка)

Що дасть закон про землю (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:01

Що дасть закон про землю (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Його розглянуть у другому читанні та вцілому.

Дивися повний текст Що дасть закон про землю (інфографіка).
R2
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