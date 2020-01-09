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Дефіцит торгівлі товарами України склав 9,3 мільярда доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:18
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Дивися повний текст Дефіцит торгівлі товарами України склав 9,3 мільярда доларів
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R2
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Додано: Сер 15 січ, 2020 10:18
еще нужно подождать..
"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов уверен в выполнении плана по созданию одного миллиона новых рабочих мест к 2024 году."
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sal
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Додано: Сер 15 січ, 2020 10:36
За січень-листопад 2019 р. експорт товарів склав 45,96 млрд дол, на 6,3% більше в порівнянні з січнем-листопадом 2018 року, імпорт – 55,33 млрд дол., на 6,2% більше порівняно з аналогічним періодом у 2018 році.
Это по данным таможни (декларациям). Реальный дефицит (по платежам), видимо, близок к 12 млрд.
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Волгарь
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Додано: Сер 15 січ, 2020 10:46
Верной дорогой идём. При растущей динамике отрицательного сальдо, мы ещё и кредиты пытаемся обслуживать. Может пора уже признать, что надо рынки менять?
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astatempo
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Додано: Сер 15 січ, 2020 10:50
astatempo написав:
Может пора уже признать, что надо рынки менять
Ничего не нужно менять.
"Финансист Тарас Козак, президент инвестиционной группы “Универ”, считает, что ситуация в промышленности в настоящее время уже не оказывает определяющего влияния на всю экономику."
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sal
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:03
astatempo написав:
Верной дорогой идём. При растущей динамике отрицательного сальдо, мы ещё и кредиты пытаемся обслуживать. Может пора уже признать, что надо рынки менять?
Классическая триада - дефицит торгового баланса/дефицит бюджета/пирамида госдолга. Очень знакомо с предсказуемыми последствиями.
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Волгарь
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:04
Волгарь Экспортеры не все показывают реальную выручку, реализуют товары (зерно к примеру) по минимальным ценам фирмам - прокладкам, которые потом реализуют по нормальной цене. Маржа ввозится наликом. И жизнь кучерявая... Просчитай сколько зерна вывезли (50 млн тонн) кукуруза - 168 долларов США за тонну, пшеница 3 кл - до 200.
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serpsp
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:11
serpsp написав:Волгарь
Экспортеры не все показывают реальную выручку, реализуют товары (зерно к примеру) по минимальным ценам фирмам - прокладкам, которые потом реализуют по нормальной цене. Маржа ввозится наликом. И жизнь кучерявая... Просчитай сколько зерна вывезли (50 млн тонн) кукуруза - 168 долларов США за тонну, пшеница 3 кл - до 200.
А зачем им цены занижать, чтобы НДС меньше получить?
А для того, чтобы скрывать доходы офшоры есть.
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astatempo
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