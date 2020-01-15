Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -...

Додано: Чет 16 січ, 2020 17:16

Если страной рулят "профан" и "туман", то не удивительно, что при укреплении гривны на 15% потребительские цены выросли на 4% , в частности: продукты питания на - 8%, медуслуги - 6,7%, связь - 15%.

Зато, успокоили, оливье на следующий Новый Год не подорожает. И то, не факт!

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.