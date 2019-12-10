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В Харківської області контролер-касир банку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:39
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Дивися повний текст В Харківської області контролер-касир банку привласнювала гроші
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