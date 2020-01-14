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Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 січ, 2020 08:59
Пропонуємо до обговорення:
Про це з посиланням на Twitter Маска повідомляє Cnet.
Дивися повний текст Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року
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Додано: Суб 18 січ, 2020 08:59
Туда на ракетах Маска, а обратно своим ходом.
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