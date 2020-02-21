Додано: Пон 27 січ, 2020 13:01

Только что прочитал лекцию (несколько лет назад) от спеца именно по вирусам гриппа.

В конце был задан вопрос о передаче через предметы.

Ответ -- категорически невозможна передача-заражение через предметы.



Что понял:

особо опасен вирус, сам вызывающий пневмонию -- вирусную пневмонию. А не бактериальную, как большинство иных вирусов.



Таким типом был только - *испанка* 1918 года. 40-59 млн. смертей.



Об уханьском мелькает, что именно вирусная пневмония.

Серьезная штука.



Все пандемии потом (1953, 1968,1977, 90-х и свиной) осложнениями была бактериальная пневмония.

То есть можно бороться антибиотиками.

А тут вирусная...



З.Ы. остановить ее в принципе могут...

Но вирус (данную мутацию) назад уже не *загонят*. Рано или поздно пойдет гулять.

Хорошо б если к тому времени вакцину состряпали.