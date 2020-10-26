Додано: Нед 26 січ, 2020 13:02

Я отвечу всем оптом, 1 раз:



Совершенно не удивлен, что бомбануло именно на рекомендации препаратов, а всё остальное мимо прошло.



По препаратам - это МОЙ опыт, и опыт тестирования "на котиках" и МОИ рекомендации.

При прочих равных - сокращают время и облегчают течение болезни(вирусной), при полном отсутствии токсичности и побочек(кроме случаев индивидуальной непереносимости, хотя я пока не сталкивался).



Не нравится - не надо.

А так похоже больше на реакцию антипрививочников на призывы вакцинироваться.



Еще из безобидного: вместо витамина С тоннами, намного эффективнее цинк, это уже Кокрейновские публикации.



Китайцам колят определенный пептид, используемый в т.ч. бодибилдерами.

Стоимость лицензированного препарата около 7000грн за 4мг, стоимость дженерика от 300грн за 2мг. Название приводить не буду, т.к. в данном случае я не уверен, что это без последствий(в отличии от рекомендованых мною препаратов) СЕБЕ может и прикуплю.



И да, я умею отличать видосики 2002-2003, 2009 и 2019-2020. Ну обстановочка немножко разная, машины там, телефоны, одежда.



Еще раз - призываю не разводить фарм-срач, а сфокусировать внимание на картине вцелом. Мой текст не копипаста, а результат собственного мониторинга. Не нравится мой, можете еще к Адаму Смиту заглянуть.



Из обновлений:

Показатель контагиозности находится в пределах 2,5-3,8 что всё равно очень много. Хотя к счастью не 12-15 как у кори.

Для справки: у сезонного гриппа 1,3; у пандемических гриппов 1,5-2; у Испанки было 1,8.

При 2,5 будет заражено 60-90% популяции. При уровне 2,5 - все меры предпринятые в Китае снижают скорость распространения только на 25-30%



Больше на эту тему писать не буду(но это не точно).



Всех благ.