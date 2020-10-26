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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #1234 ... 3166>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 155
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
50
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:34

Эпидемия коронавируса в мире

Долго не находилось времени написать простыню текста.

Изначально планировал посвятить её рефлексии на счет собственного видения в 2016-17гг, и немногочисленным догадкам 2019го,но

ситуация изменилась и на самом деле важное, во второй части поста.

Для закрытия гештальта таки приведу основные посты вокруг которых хотел рефлексировать, и проследить путь от "гривнепатриота" под улюлюканье баксодержателей до обнаружения себя на другой стороны баррикад.

Всё вроде правильно для себя понимал, до наступления 2019года, когда начался дичайший сюр.
Как бы сам себе задаю вопрос, почему не до конца поверил, с другой стороны потерь на этом у меня нет, деньги в обороте.


Понимание перекупленности доллара и неизбежности возврата к уровням 2015го


Это вообще наверное пик понимания процессов которые предопределяли курсо-образования с 2016 до сегодняшних дней


Вангование отмены налога с покупки валюты и соответственно выравнивание курса ЧР и банков:


Прогноз на повышение ставки НБУ в начале 2018


ну и как финал - текущая некомпетентности и бессмысленность прогнозов, хоть так и не вникаю как раньше:



А вот это уже преамбула к сути, навеянная длительным периодом ревальвации

  Corpocrator_ Пон 09 вер, 2019 22:02 написав:Чето подумалось.
21 мая 2008 года назначили курс 4,85 и стабильность до конца сентября, робкий рост за неделю, ракетка ещё через неделю, остановка на две недели, ракета дальше. Конец эпохи па5 длившейся ~9лет

21 мая 2019 - инаугурация Зе, небольшой подскок на фоне разговоров о дефолте и последующий укрепляж.

Ну в общем, если в мире начнется очередная эпидемия какого-нибудь гриппа - вы знаете, что делать.


Глобальный кризис(в лучшем случае, если не катастрофа), которого все так долго ждали и выглядывали то отсюда, то оттуда - начался, спусковой крючек нажат, пуля вылетела из ствола.
Черный лебедь, хотя де факто скорее черная летучая мышь, прилетел под ёлочку в Китае в виде мутировавшего в популяции(или пробирке) разно-шерстных и разно-чешуйчастых животных - вируса.

И так #короновирус 2019-nCov, для тех кто только присоединился к сериалу:
Что происходит в Китае?
А ситуация в Китае беспрецедентна и напоминает сюжет некоторых апокалиптичных фильмов:
Сегодня генсек после встречи с полит-бюро, вместо новогоднего поздравления заявил на всю страну, что дело швах, скорость распространения заразы увеличивается, несмотря на все меры, чрезвычайное положение общегосударственного значение,"grave situation".
На неопределенный срок полностью остановлено междугороднее пассажирское сообщение внутри страны(авиа, жд, автобусы, водный транспорт), отменены все массовые мероприятия и закрыты большинство мест скопления людей, армия мобилизована. На блокадном положении на вчерашний день находилось более 20 городов с суммарным населением более 60млн. В городах на улицах пусто, люди сидят по домам и боятся высовываться да и за чем? в блокадных городах на пороге продовольственный кризис, в магазинах пусто.
Но все предпринятые меры неэффективны, т.к. были несоответствующими и несвоевременными (это не вина властей, а недостаток информации)

Количество зараженных?
На данный момент официально подтверждено чуть менее 1500 случае инфицирования и 50 случаев летальных исходов (но это только официально, обратившихся, зарегистрированных) в стране с тотальной цензурой информационного поля.
По отрывочной информации, просачивающейся через Большую Китайскую Интернет Стену, при самых оптимистичных оценках можно говорить о десятках тысяча только обратившихся имеющих симптомы(во многих случаях в больницы идти нет смысла, т.к. они не имеют ресурсов не то что всех лечить, а даже принять). Для понимания колпака цензуры: неугодные сообщения исчезают прямо из чатика с родными, а черный воронок уже может быть под парадным, патрули могут спокойненько проверить ваш смартфон на предмет наличия «запрещенногог» контента и увести под белы рученьки. Поэтому большинство "шокирующих" сведений - это вовремя скопированные и сохраненные где-то подальше сообщения из чатиков.
Реальное количество инфицированных может приближаться уже к миллионам, и вот почему.

Что известно о вирусе на данный момент?
Еще неделю назад власти Китая заявляли, о том, что вирус не передается от человека к человеку, потом что не передается воздушно-капельным путем - сейчас уже известно передается.
Предполагается, что вирус до ноября 2019г, изначально циркулирующий в популяции летучих-мышей, в следствие спонтанной мутации передался змеям и еще хз каким животным на продовольственном рынке. Вирус, находясь в активном эволюционном окне, продолжил быстро мутировать, что привело к передаче его сначала человеку через пищу (ноябрь-декабрь 2019), а вскоре уже в человеческой популяции домутировал до передачи воздушно-капельным....и продолжает мутировать, по всей видимости, а значит все накопленные сведения могут быть уже устаревшими.
По более жесткой версии: источник вируса - утечка в новейшей микробиологической лаборатории в Китае, находящейся в черте города в котором всё и началось. Они там "изучали" всякий SARS, MERS, денге и прочую поросяче-пташыную сpань.
Нулевого пациента пока определить не удалось, но первый кто имел все соответствующие симптомы - вообще не соприкасался с тем продуктовым-рынком. Ни он ни его ближайшее окружение.

Это совершенно новый вирус и в человеческой популяции от него нет иммунитета, как нет и вакцин и пока эффективного средства лечения, кроме иммуномодулирующего и симптоматического.
Создание вакцины обещают к лету.

Инкубационный период: от 1 до 4 недель (например, пациент №2 в США была в Китае еще в декабре, а симптомы появились только на этой неделе), с какого момента человек становится передатчиком, а не только носителем вируса пока неизвестно
Симптоматика: в большинстве случаев до определенного момента протекает бессимптомно, могут быть как респираторные, так и ЖКТ и неврологические симптомы. Все карантинные меры до четверга были направлены на выявления повышенной температуры и респираторных симптомов, короче решето.
Группа риска: люди от 40 лет, летальные исходы в 80% мужчины.
Виральность(скольких может заразить переносчик, грубо говоря, в среднем): от 4 до 15 (он дофига заразный, для заражения достаточно совсем небольшого количества вирионов)
Летальность(по имеющейся официальной информации): 3,5-4,5%, у Испанки было 10%. Основная причина смерти как и любой пневмонии.
* При слишком низкой виральности или при слишком высокой летальности - болезнь не может вызвать массовых жертв в планетарном, та даже региональном масштабе.




Какие последствия в самой ближайшей перспективе?

Рынки уже успели отреагировать минимальной просадкой в пятницу во второй половине дня, в понедельник, когда СМИ во всю обработают общественное сознание паническими сводками - нас ждет очень жесткий обвал (будь у меня акции любых компаний, кроме фармацевтических - продавал бы при первой же возможности)

На днях собиралась Всемирная организация здравоохранения для оценки ситуации с короновирусом, с перевесом в 1 голос, было принятно решение не объявлять чрезвычайное положение международного масштаба, видимо в понедельник они уже передумают...

Пандемия неизбежна, кроме маловероятного случая, что вирус заточен на азиатов, хотя опять же промутирует разок и вперед. И вариант с пандемией может быть даже лучшим вариантом, в случае низкой летальности и нахождения эффективных средств терапии.
В случае отстутствия таковых - планетарная медицинская инфраструктура коллапснет от нехватки больничных мест, медицинского персонала и медикаментов. И % летальности может существенно возрасти, потому как одно дело всем отделением откачивать 10 пациентов на протяжении 2-3 недель(а именно столько длится выздоровление на примере около 30 выздоровевших), другое дело когда в очереди стоят пусть даже не сотни-, а десятки тысяч.

Китаю же предстоят потуги замедлить скорость распространения вируса и изоляция(если это еще имеет смысл), сбор информации и апробация различных контр-мер, чтоб остальной мир мог хоть как-то подготовиться,
Последствия изоляции крупнейшего товаропроизводителя для мировых производственных(а потом и финансовых)цепочек катастрофичны. Приват Алибаба, привет Алиэкспресс...где всё это теперь взять и как знать что оно не заражено.
С одной стороны, если б не выходные в Китае рынки шарахнуло бы еще сильнее уже сейчас, а с другой - если б не их Новый год такой скорости распространения вируса можно было бы избежать.

В общем если за пол года рассосется - просто отлично.

ПС.
Честно говоря, совершенно без паники, как-то в 2009м отпаниковал, но и изучил очень многое связанное с таким вот.
целью не было посеять панику (иначе бы я напичкал еще картинок и видосиков из поднебесной, но там не для слабонервных)
Я лишь поделиться свежей информацией собранной из многих источников и призвать к размышлениям и подготовке, хоть и все предыдущие подобные посты не шмогли отвлечь от возни в ширинке в пару коп и поток сознания тутэшней словоохотливой публики.

Конечно хотелось бы в этом контексте поразмыслить: "а шо теперь? доллар вверх или вниз, зерно вверх или вниз?, а чавуний, а недвижка? а где брать товары народного потребления кроме хавчика?" но может в следующем посте.



ППС.
Вообще любой вирус - это типа перепрошивки/патча для наших генетических систем, но

мои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производства

Интерфероны(Лаферон, лаферобион и тп), Новирин, Амизон, Амиксин
(не буду рассказывать, что колят медикам и воякам в Китае, бо оно совершенно дурных денег стоит)

Фіксуємо опитування 26.10.2020 - Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я отвечу всем оптом, 1 раз:

Совершенно не удивлен, что бомбануло именно на рекомендации препаратов, а всё остальное мимо прошло.

По препаратам - это МОЙ опыт, и опыт тестирования "на котиках" и МОИ рекомендации.
При прочих равных - сокращают время и облегчают течение болезни(вирусной), при полном отсутствии токсичности и побочек(кроме случаев индивидуальной непереносимости, хотя я пока не сталкивался).

Не нравится - не надо.
А так похоже больше на реакцию антипрививочников на призывы вакцинироваться.

Еще из безобидного: вместо витамина С тоннами, намного эффективнее цинк, это уже Кокрейновские публикации.

Китайцам колят определенный пептид, используемый в т.ч. бодибилдерами.
Стоимость лицензированного препарата около 7000грн за 4мг, стоимость дженерика от 300грн за 2мг. Название приводить не буду, т.к. в данном случае я не уверен, что это без последствий(в отличии от рекомендованых мною препаратов) СЕБЕ может и прикуплю.

И да, я умею отличать видосики 2002-2003, 2009 и 2019-2020. Ну обстановочка немножко разная, машины там, телефоны, одежда.

Еще раз - призываю не разводить фарм-срач, а сфокусировать внимание на картине вцелом. Мой текст не копипаста, а результат собственного мониторинга. Не нравится мой, можете еще к Адаму Смиту заглянуть.

Из обновлений:
Показатель контагиозности находится в пределах 2,5-3,8 что всё равно очень много. Хотя к счастью не 12-15 как у кори.
Для справки: у сезонного гриппа 1,3; у пандемических гриппов 1,5-2; у Испанки было 1,8.
При 2,5 будет заражено 60-90% популяции. При уровне 2,5 - все меры предпринятые в Китае снижают скорость распространения только на 25-30%

Больше на эту тему писать не буду(но это не точно).

Всех благ.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Нед 26 січ, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:21

Эпидемия коронавируса в мире

Китай сегодня.







На карантине более 40 млн человек, что является самой большой цифрой в истории.

По прогнозам, пандемия за 18 месяцев может убить 65 млн человек во всём мире.
Востаннє редагувалось andrein в Пон 27 січ, 2020 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:32

это на повестке дня и это будет\может влиять на курс
  Surfer написав:Если бы у вас было чем, вы бы обратили внимание на ИСТОЧНИК на который я четко указал, это не много ни мало WashingtonTimes - не такое уж желтое и не такое уж советское издание.

это всего лишь ВЕРСИЯ товарища
Дэни Шохам, бывший офицер «израильской» военной разведки, который изучал китайскую биологическую программу, сказал, что институт связан с секретной программой биологического оружия в Пекине.
похоже чувак просто решил по пиарится так как нигде больше в интернет кроме в новостях об вирусе он не всплывает.
Вашингтон пост хорошая газета , но она как и все СМИ публикует то что хотят читать опять таки внимательно оригинал
“Certain laboratories in the institute have probably (!) been engaged, in terms of research and development, in Chinese, at least collaterally, yet not as a principal facility of the Chinese BW alignment,” Mr. Shoham told The Washington Times.
ВЕРОНЯТНО то есть товарищ ПРЕДПОЛАГАЕТ, а НЕ утверждает . Вы же подаете это как утверждение.Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:Китай сегодня.
мы вчера https://www.youtube.com/watch?v=OqfSOyipW10
Все буде добре!
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рынки как и ожидалось продолжили падение, через несколько часов штаты проснуться и врядли мы увидим меньше -3% за день по основным биржам
https://finviz.com/futures.ashx
Зображення





На последок свеженькое, от автора Черного Лебедя (Насима Талеба), энджойкайте

https://mobile.twitter.com/nntaleb/stat ... 5847646208
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 27 січ, 2020 13:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:12

Re: Коронавирус в Китае

По всем данным до нас 1я волна доберется не позже конца марта.
При сохранении такоже уровня мутабельности, 2я волна может быть по-серьезней.

2800+ подтвержденных случаев, 6000+ на рассмотрении;
81 летальный, 400+ критических

5 случае в США, 60+ на проверке в 32 штатах
5 в Австралии
Оперативная сводка с источниками
https://bnonews.com/index.php/2020/01/t ... rus-cases/
https://3g.dxy.cn/newh5/view/pneumonia
(Оранжевый "на проверке", красный "подтверждено", зеленый "выздоровевшие", серый "умершие")

Китай уже выделил более 1,5млрд $ на борьбу с #коронавирус

ВОЗ запросила срочный мониторинг ситуации в районах КНР закрываемых на карантин;
Глава ВОЗ вылетел в Китай;
Китай дал разрешение на прибытие вместе с ним группы спецов военно-биологической службы ВС США


Новые данные исследования заразности (повысилась)

1е исследование дало 3,8
2е дало 2,5-2,6
3е дало 3,3-5,4
https://twitter.com/DrEricDing/status/1 ... 6838109185


Глава Китайской национальной комиссии по здравоохранению Ма Сяовэй:

#коронавирус может передаваться даже в инкубационный период

#coronovirus адаптировался к человеческому организму и стал более заразным

Мед.учреждения на грани коллапса.


Подтверждена передача через слизистую глаз.

Масок(и то специальных) -недостаточно, также нужны защитные очки и не касаться глаз перед дезинфекцией рук


зафиксировали нетипичные случаи заражения. На 1х стадиях у больных был слабый аппетит, усталость, психические проблемы, тошнота, рвота, диарея, головная боль. И лишь спустя время у них проявлялись легочные симптомы пневмонии.



Около 5 миллионов жителей покинули Ухань до закрытия города из-за эпидемии нового коронавируса.

Об этом сообщил мэр города Чжоу Сянванг


коронавирус имеет бОльший пандемический риск чем SARS

(отчет Китайского "Центра по диагностке и предотвращению заболеваний")

на 80% идентичен возбудителю SARS
(начальник департамент эпидемиологии института Пастера/Париж)

но в отличии от SARS - передача уже во время инкубационного периода, большой % случаев безсимптомного течения до определенного времени


Уровень смертности от 1 до 10%

точное значение установить невозможно из-за отсутствия достверных данных

(MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis)




В копилку версии о лабораторном происхождении

"Можно с гордостью сказать, что в исследованиях иммунных механизмов летучих мышей, позволяющих им длительное время быть переносчиками вирусов..., мы вошли в число мировых лидеров"
http://russian.news.cn/2018-05/05/c_137157668_2.htm
(изначальный резервуар вируса предполагася среди летучих мышей на продуктовом рынке, с последующей передачей змеям, потом людям)

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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:01

Только что прочитал лекцию (несколько лет назад) от спеца именно по вирусам гриппа.
В конце был задан вопрос о передаче через предметы.
Ответ -- категорически невозможна передача-заражение через предметы.

Что понял:
особо опасен вирус, сам вызывающий пневмонию -- вирусную пневмонию. А не бактериальную, как большинство иных вирусов.

Таким типом был только - *испанка* 1918 года. 40-59 млн. смертей.

Об уханьском мелькает, что именно вирусная пневмония.
Серьезная штука.

Все пандемии потом (1953, 1968,1977, 90-х и свиной) осложнениями была бактериальная пневмония.
То есть можно бороться антибиотиками.
А тут вирусная...

З.Ы. остановить ее в принципе могут...
Но вирус (данную мутацию) назад уже не *загонят*. Рано или поздно пойдет гулять.
Хорошо б если к тому времени вакцину состряпали.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:26

Прошу прощения за оффтоп, но тут вчера разгоняли панику по поводу эпидемии.
Две ссылки, чтобы успокоить народ.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:36

  ЛАД написав:Прошу прощения за оффтоп, но тут вчера разгоняли панику по поводу эпидемии.
Две ссылки, чтобы успокоить народ.

А если еще долбанёт вулкан *уйня путина (Huaynaputina), всем вообще мало не покажется.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BD%D0%B0
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