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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #1234 ... 207>
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:21

Эпидемия коронавируса в мире

Китай сегодня.







На карантине более 40 млн человек, что является самой большой цифрой в истории.

По прогнозам, пандемия за 18 месяцев может убить 65 млн человек во всём мире.
Востаннє редагувалось andrein в Пон 27 січ, 2020 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:32

это на повестке дня и это будет\может влиять на курс
  Surfer написав:Если бы у вас было чем, вы бы обратили внимание на ИСТОЧНИК на который я четко указал, это не много ни мало WashingtonTimes - не такое уж желтое и не такое уж советское издание.

это всего лишь ВЕРСИЯ товарища
Дэни Шохам, бывший офицер «израильской» военной разведки, который изучал китайскую биологическую программу, сказал, что институт связан с секретной программой биологического оружия в Пекине.
похоже чувак просто решил по пиарится так как нигде больше в интернет кроме в новостях об вирусе он не всплывает.
Вашингтон пост хорошая газета , но она как и все СМИ публикует то что хотят читать опять таки внимательно оригинал
“Certain laboratories in the institute have probably (!) been engaged, in terms of research and development, in Chinese, at least collaterally, yet not as a principal facility of the Chinese BW alignment,” Mr. Shoham told The Washington Times.
ВЕРОНЯТНО то есть товарищ ПРЕДПОЛАГАЕТ, а НЕ утверждает . Вы же подаете это как утверждение.Зображення
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:Китай сегодня.
мы вчера https://www.youtube.com/watch?v=OqfSOyipW10
Все буде добре!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рынки как и ожидалось продолжили падение, через несколько часов штаты проснуться и врядли мы увидим меньше -3% за день по основным биржам
https://finviz.com/futures.ashx
Зображення





На последок свеженькое, от автора Черного Лебедя (Насима Талеба), энджойкайте

https://mobile.twitter.com/nntaleb/stat ... 5847646208
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 27 січ, 2020 13:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:12

Re: Коронавирус в Китае

По всем данным до нас 1я волна доберется не позже конца марта.
При сохранении такоже уровня мутабельности, 2я волна может быть по-серьезней.

2800+ подтвержденных случаев, 6000+ на рассмотрении;
81 летальный, 400+ критических

5 случае в США, 60+ на проверке в 32 штатах
5 в Австралии
Оперативная сводка с источниками
https://bnonews.com/index.php/2020/01/t ... rus-cases/
https://3g.dxy.cn/newh5/view/pneumonia
(Оранжевый "на проверке", красный "подтверждено", зеленый "выздоровевшие", серый "умершие")

Китай уже выделил более 1,5млрд $ на борьбу с #коронавирус

ВОЗ запросила срочный мониторинг ситуации в районах КНР закрываемых на карантин;
Глава ВОЗ вылетел в Китай;
Китай дал разрешение на прибытие вместе с ним группы спецов военно-биологической службы ВС США


Новые данные исследования заразности (повысилась)

1е исследование дало 3,8
2е дало 2,5-2,6
3е дало 3,3-5,4
https://twitter.com/DrEricDing/status/1 ... 6838109185


Глава Китайской национальной комиссии по здравоохранению Ма Сяовэй:

#коронавирус может передаваться даже в инкубационный период

#coronovirus адаптировался к человеческому организму и стал более заразным

Мед.учреждения на грани коллапса.


Подтверждена передача через слизистую глаз.

Масок(и то специальных) -недостаточно, также нужны защитные очки и не касаться глаз перед дезинфекцией рук


зафиксировали нетипичные случаи заражения. На 1х стадиях у больных был слабый аппетит, усталость, психические проблемы, тошнота, рвота, диарея, головная боль. И лишь спустя время у них проявлялись легочные симптомы пневмонии.



Около 5 миллионов жителей покинули Ухань до закрытия города из-за эпидемии нового коронавируса.

Об этом сообщил мэр города Чжоу Сянванг


коронавирус имеет бОльший пандемический риск чем SARS

(отчет Китайского "Центра по диагностке и предотвращению заболеваний")

на 80% идентичен возбудителю SARS
(начальник департамент эпидемиологии института Пастера/Париж)

но в отличии от SARS - передача уже во время инкубационного периода, большой % случаев безсимптомного течения до определенного времени


Уровень смертности от 1 до 10%

точное значение установить невозможно из-за отсутствия достверных данных

(MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis)




В копилку версии о лабораторном происхождении

"Можно с гордостью сказать, что в исследованиях иммунных механизмов летучих мышей, позволяющих им длительное время быть переносчиками вирусов..., мы вошли в число мировых лидеров"
http://russian.news.cn/2018-05/05/c_137157668_2.htm
(изначальный резервуар вируса предполагася среди летучих мышей на продуктовом рынке, с последующей передачей змеям, потом людям)

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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:01

Только что прочитал лекцию (несколько лет назад) от спеца именно по вирусам гриппа.
В конце был задан вопрос о передаче через предметы.
Ответ -- категорически невозможна передача-заражение через предметы.

Что понял:
особо опасен вирус, сам вызывающий пневмонию -- вирусную пневмонию. А не бактериальную, как большинство иных вирусов.

Таким типом был только - *испанка* 1918 года. 40-59 млн. смертей.

Об уханьском мелькает, что именно вирусная пневмония.
Серьезная штука.

Все пандемии потом (1953, 1968,1977, 90-х и свиной) осложнениями была бактериальная пневмония.
То есть можно бороться антибиотиками.
А тут вирусная...

З.Ы. остановить ее в принципе могут...
Но вирус (данную мутацию) назад уже не *загонят*. Рано или поздно пойдет гулять.
Хорошо б если к тому времени вакцину состряпали.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:26

Прошу прощения за оффтоп, но тут вчера разгоняли панику по поводу эпидемии.
Две ссылки, чтобы успокоить народ.
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Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:36

  ЛАД написав:Прошу прощения за оффтоп, но тут вчера разгоняли панику по поводу эпидемии.
Две ссылки, чтобы успокоить народ.

А если еще долбанёт вулкан *уйня путина (Huaynaputina), всем вообще мало не покажется.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BD%D0%B0
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:46

Киев встретил коронавирус :mrgreen:

Я думал к выходным только подтянется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:14

  freeze написав:Киев встретил коронавирус :mrgreen:

Я думал к выходным только подтянется.


Пока это не ТОТ самый китайский короновирус.

В Киеве зарегистрировали случай коронавируса: почему не стоит паниковать

В Киеве подтвердили один случай коронавируса. Именно такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

Об этом написала пресс-служба учреждения на своей странице в Facebook. В комментариях представители лабораторного центра отметили, что это не китайский коронавирус 2019-nCoV, который постепенно охватывает различные страны мира и приводит к гибели людей.

"Сейчас у нас нет пациентов с подозрением на 2019-nCoV. Из тех трех пациентов, у которых были подозрения, сегодня появилась информацию по последнему – диагноз не подтвердился. По состоянию на сейчас в Украине нет пациентов с подозрением на коронавирус 2019-nCoV", –пояснили в Минздраве.


с другой стороны есть пока неподтвержденная информация о более чем 2,8 млн инфицированных и 112 000 погибших на счету 2019-nCoV. Учитывая то количество видео с реальными жертвами и официальную информацию в всего 80 летальных случаев нет веры совсем.
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