Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.
Дивися повний текст Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до 3-4% ВВП - Гончарук.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 15:52
Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до...
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Дивися повний текст Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до 3-4% ВВП - Гончарук.
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:48
Не лише дороги, а вся Україна є символом корупції та байдужості. Зробить інакше. Почніть саджати корупціонерів на тривалі строки з конфіскацією, тоді ви зміните не лише дороги, а всю країну.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:49
Ну залучать, а ось зміниться щос чи ні, невідомо. І головне щоб змінилось не на час поки ремонтують, а щоб і потім це декілька років щоб втрималось
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