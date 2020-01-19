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Податок на розкіш: власники люксових автівок платитимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:51
Пропонуємо до обговорення:
Власники люксових автівок в Україні сплачуватимуть транспортний податок.
Дивися повний текст Податок на розкіш: власники люксових автівок платитимуть по 25 тис. грн
.
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