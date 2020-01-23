|
|
|
США запровадили санкції проти російської компанії, чиї...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:56
Пропонуємо до обговорення:
США включили до списку санкцій сім "чиновників" анексованого Росією Криму та компанію, що забезпечує залізничне сполучення між агресором і окупованих півостровом.
Дивися повний текст США запровадили санкції проти російської компанії, чиї поїзди їздять до Криму
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93188
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:56
..ну все, писец раша-желехнодорожникам!!.. теперь они уж никак не въедут по железке в Штаты.. ну никак!!! :)
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 2036
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|238
|
Вів 28 січ, 2020 21:35
p_a_l
|
|2
|195
|
|
|8
|547
|
|