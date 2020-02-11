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Зеленський пояснив, коли
пенсіонери почнуть отримувати...

Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:40

Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні найближчим часом пенсії суттєво не зростуть, оскільки гроші вкладатимуть в економіку.

Дивися повний текст Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати більше.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:18

На максималку в 3 рази на протязі року є,а на мінімалку в бюджеті не має грошей. ЕВРІКА!!!
vilkiv3
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:54

Аэропорт в днепре тоже очень полезный проект так как пенсионерам нужно гдето отдыхать
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:04

  vilkiv3 написав:На максималку в 3 рази на протязі року є,а на мінімалку в бюджеті не має грошей. ЕВРІКА!!!



Взагалі-то, і максималка, і мінімалка ростуть одночапно, так як максимальна пенсія = 10 мнінімальних.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:08

В кого є така можливість , передайте президенту України , що реформи потрібно негайно провести та Моніторити потрібно Звання , Титули . Заслужених , Героїв , Народних , Академіків , Військових Звань - звідки в Україні 670 Генералів - пенсіонерів . 25 Генералів Армії . половина навіть ВО не має та жодного відношення до Армії - ОСЬ ВАМ БЮДЖЕТ КРАЇНИ !!!!!!!!!!!!
Щоб почати Реформи та почались якісь зміни
в Парламенті країни . за трибуною спікера
Державний Прапор України ГОРИЗОНТАЛЬНО потрібно розмістити
Неможливо навіть уявити , щоб Сенаті США
Державний Прапор ВЕРТИКАЛЬНО наклонили ....
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ всього награбованого , справедливе нарахування пенсій ,
Україна багатою буде . коли весь Народ Багатим буде
Звідси товарообіг - а не застій товару , Держава не має свої ПДВ 20 % з кожного товару .
volodum_petrenko
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:39

Re: Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати..

Пенсия вырастет, если его родителей заставить жить только на пенсию без поддержки сына. имхо
Renee
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:59

  volodum_petrenko написав:В кого є така можливість , передайте президенту України , що реформи потрібно негайно провести та Моніторити потрібно Звання , Титули . Заслужених , Героїв , Народних , Академіків , Військових Звань - звідки в Україні 670 Генералів - пенсіонерів . 25 Генералів Армії . половина навіть ВО не має та жодного відношення до Армії - ОСЬ ВАМ БЮДЖЕТ КРАЇНИ !!!!!!!!!!!!
Щоб почати Реформи та почались якісь зміни
в Парламенті країни . за трибуною спікера
Державний Прапор України ГОРИЗОНТАЛЬНО потрібно розмістити
Неможливо навіть уявити , щоб Сенаті США
Державний Прапор ВЕРТИКАЛЬНО наклонили ....
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ всього награбованого , справедливе нарахування пенсій ,
Україна багатою буде . коли весь Народ Багатим буде
Звідси товарообіг - а не застій товару , Держава не має свої ПДВ 20 % з кожного товару .

Вау.... Офигеть... Да вам "батенька" нужно выступать на публике, желательно конечно с броневика, но и просто так, в нашем цирке соцдет. Только вы одного не понимаете... Низы не могут, верхи не хотят, ну или на оборот, что по факту не важно. В этой стране существует симбиоз, хотя нет, это не так называется... Правильнее сказать - низы голосуют сердцем, ж***, желудком, а верхи потом их дрючат и сводят в могилу. И эта командная игра будет продолжатся, а продолжатся она будет до тех пор пока низы не вымрут, а верхам будет что тырить - ничего того о чем вы говорили включая и криво размещенный флаг - не изменится.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:11

  volodum_petrenko написав:В кого є така можливість , передайте президенту України , що реформи потрібно негайно провести та Моніторити потрібно Звання , Титули . Заслужених , Героїв , Народних , Академіків , Військових Звань - звідки в Україні 670 Генералів - пенсіонерів . 25 Генералів Армії . половина навіть ВО не має та жодного відношення до Армії - ОСЬ ВАМ БЮДЖЕТ КРАЇНИ !!!!!!!!!!!!
Щоб почати Реформи та почались якісь зміни
в Парламенті країни . за трибуною спікера
Державний Прапор України ГОРИЗОНТАЛЬНО потрібно розмістити
Неможливо навіть уявити , щоб Сенаті США
Державний Прапор ВЕРТИКАЛЬНО наклонили ....
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ всього награбованого , справедливе нарахування пенсій ,
Україна багатою буде . коли весь Народ Багатим буде
Звідси товарообіг - а не застій товару , Держава не має свої ПДВ 20 % з кожного товару .


Я даже не знаю как это комментировать. У меня возникает непреодолимое желание мчаться на коне, махать шашкой, палить из Маузера, отнимать награбленное, нацонализировать и карать лжеакдемиков. Справедливось, равенство всех пенсий и братство. Товарищи, не лезьте с ногами на трибуну, не топчите вертикальнонаклоненный прапор! Нет застою товара!
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:35

Матом всё равно нельзя - цензура, а без мата на эту тему всё равно не получится, поэтому - тишина, молчание.
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:28

Если коротко - никогда, дай Бог чтобы пенсия вообще осталась через лет 10.
777serg87
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