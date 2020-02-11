Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати...

Додано: Вів 11 лют, 2020 19:59

volodum_petrenko написав: В кого є така можливість , передайте президенту України , що реформи потрібно негайно провести та Моніторити потрібно Звання , Титули . Заслужених , Героїв , Народних , Академіків , Військових Звань - звідки в Україні 670 Генералів - пенсіонерів . 25 Генералів Армії . половина навіть ВО не має та жодного відношення до Армії - ОСЬ ВАМ БЮДЖЕТ КРАЇНИ !!!!!!!!!!!!

Щоб почати Реформи та почались якісь зміни

в Парламенті країни . за трибуною спікера

Державний Прапор України ГОРИЗОНТАЛЬНО потрібно розмістити

Неможливо навіть уявити , щоб Сенаті США

Державний Прапор ВЕРТИКАЛЬНО наклонили ....

НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ всього награбованого , справедливе нарахування пенсій ,

Україна багатою буде . коли весь Народ Багатим буде

Звідси товарообіг - а не застій товару , Держава не має свої ПДВ 20 % з кожного товару . В кого є така можливість , передайте президенту України , що реформи потрібно негайно провести та Моніторити потрібно Звання , Титули . Заслужених , Героїв , Народних , Академіків , Військових Звань - звідки в Україні 670 Генералів - пенсіонерів . 25 Генералів Армії . половина навіть ВО не має та жодного відношення до Армії - ОСЬ ВАМ БЮДЖЕТ КРАЇНИ !!!!!!!!!!!!Щоб почати Реформи та почались якісь змінив Парламенті країни . за трибуною спікераДержавний Прапор України ГОРИЗОНТАЛЬНО потрібно розміститиНеможливо навіть уявити , щоб Сенаті СШАДержавний Прапор ВЕРТИКАЛЬНО наклонили ....НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ всього награбованого , справедливе нарахування пенсій ,Україна багатою буде . коли весь Народ Багатим будеЗвідси товарообіг - а не застій товару , Держава не має свої ПДВ 20 % з кожного товару .

Вау.... Офигеть... Да вам "батенька" нужно выступать на публике, желательно конечно с броневика, но и просто так, в нашем цирке соцдет. Только вы одного не понимаете... Низы не могут, верхи не хотят, ну или на оборот, что по факту не важно. В этой стране существует симбиоз, хотя нет, это не так называется... Правильнее сказать - низы голосуют сердцем, ж***, желудком, а верхи потом их дрючат и сводят в могилу. И эта командная игра будет продолжатся, а продолжатся она будет до тех пор пока низы не вымрут, а верхам будет что тырить - ничего того о чем вы говорили включая и криво размещенный флаг - не изменится.