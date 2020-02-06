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У Кабміні розповіли, коли
завершиться будівництво...

У Кабміні розповіли, коли завершиться будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:31

У Кабміні розповіли, коли завершиться будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли завершиться будівництво корпусу \"Охматдиту\".
R2
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