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Скільки заробляють українці в
Польщі, і що впливає на ставку

Скільки заробляють українці в Польщі, і що впливає на ставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:53

Скільки заробляють українці в Польщі, і що впливає на ставку

Пропонуємо до обговорення:
Тільки 6% українців готові працювати в Польщі на мінімальній ставці.

Дивися повний текст Скільки заробляють українці в Польщі, і що впливає на ставку.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:53

В среднем в Польще зарабатывают 1200 ... 1500 $.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:30

А где IT? Финансы? Или тех, кто не на почасовой ставке, не учитывают?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 07:29

1200-1500 зарабатывают поляки, 800-1000 украинцы,при этом за жилье платит работодатель.
zhuckovpavlo1987
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:38

Средняя зарплата в польше 2500 злотых
А если вы едите в польшу без любых документов, или корней то старт за границей может задержаться на 2 года
Востаннє редагувалось vkareva661 в Пон 17 лют, 2020 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:33

  vkareva661 написав:Средняя зарплата в польше 2500 злотых
А если вы едите в польшу без любых документов, или корней то старт за границей может задержаться на 2 года

Средняя зарплата в Польше около 5000 зл. А 2500 - это минималка.
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