Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт)

Додано: Вів 18 лют, 2020 09:17

Когда-то был на накопительной системе в добровольно-принудительном порядке в Нафтогазе - называлась "Блакитна магыстраль". Высчитывали автоматом с 1996г сперва 50грн, потом 100 грн. каждый месяц т. д. В 2010 г. пошел шухер, что они банкроты и все сотрудники пошли забирать свои накопления. Вышло, что я заплатил за все время 25000 грн, после уплаты налогов в 2010 г. на эту сумму негосударственным пенсионным фондом (а в 1996г при подписании договора этого закона не было т. к. он стал моим налоговым агентом в 2000-х годах без моего ведома с подачи депутатов) я получил 7000 грн. А если бы я конвертировал в USD, а не давал деньги в фонд, то это-бы была приличная сумма. А если учесть инфляцию, то это все кидалово.