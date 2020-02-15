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Українці зможуть отримувати
дві пенсії (законопроєкт)

Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:48

Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт)

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть отримувати дві пенсії.

Дивися повний текст Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:48

Пора переходить на накопительную систему, и постепенный переход - хороший вариант.
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:50

обязан
И этим все сказано.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:17

hlaaluu Когда-то был на накопительной системе в добровольно-принудительном порядке в Нафтогазе - называлась "Блакитна магыстраль". Высчитывали автоматом с 1996г сперва 50грн, потом 100 грн. каждый месяц т. д. В 2010 г. пошел шухер, что они банкроты и все сотрудники пошли забирать свои накопления. Вышло, что я заплатил за все время 25000 грн, после уплаты налогов в 2010 г. на эту сумму негосударственным пенсионным фондом (а в 1996г при подписании договора этого закона не было т. к. он стал моим налоговым агентом в 2000-х годах без моего ведома с подачи депутатов) я получил 7000 грн. А если бы я конвертировал в USD, а не давал деньги в фонд, то это-бы была приличная сумма. А если учесть инфляцию, то это все кидалово. :D
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:22

Очередной побор придумали. Плати государству (читай - на содержание чиновников) 3% сейчас, и МОЖЕТ БЫТЬ через 20 лет получишь подачку к пенсии. Если к тому времени не сдохнет ишак, султан или само государство.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:58

Толково! Особенно с Пенсионным казначейством, а то, если как в России накопительная часть в Негосударственных пенсионных фондах, то денежки тю-тю!
galex_184
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:02

Якось я сам собі вирішу як накопичити, мені для цього закони не потрібні.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:34

Ну сколько можно наступать на одни и те же грабли? Неужели мало било по лбу?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:19

инетересно, если бы можно было отказаться от взносов/пенсии. Сколько бы людей побежали отказываться?))
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:03

  Ромасик написав:инетересно, если бы можно было отказаться от взносов/пенсии. Сколько бы людей побежали отказываться?))

У кого хоть немного соображалка работает - отказались бы сразу.Фактически речь ведь идет не о пенсии -а о содержании "былого наследия"
Конрад Карлович
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