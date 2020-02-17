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У МВФ показали три сценарії
розвитку економіки України

У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:46

У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України

Пропонуємо до обговорення:
Перший сценарій передбачає повне реформування.

Дивися повний текст У МВФ показали три сценарії розвитку економіки України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:51

  Kudrjavuy написав:МВФ - есть бизнес концепция.
Аргентина в восторге!
Каждая страна работающая с МВФ поступает обратно её рекомендациям. В результате она остаётся Страной.

Иначе - "Аргентина" в центре Европы - это "бомба без часового механизма".

Писателей этого новостного паблика необходимо отправить на знакомство с "Китайским чудом" в город Ухань.


у аргентины начались проблемы ПОСЛЕ того, как они послали МВФ. но ватные всегда на черное говорят белое. есть достаточный пример стран, которые успешно выполняли рекомендации МВФ и завершили сотрудничество, отдав долги. например, Латвия.

так что подтяни матчасть, недалекий
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:59

trololo
- У меня вместо ответа Ваш ник
trololo
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:07

  trololo написав:
  Kudrjavuy написав:МВФ - есть бизнес концепция.
Аргентина в восторге!
Каждая страна работающая с МВФ поступает обратно её рекомендациям. В результате она остаётся Страной.

Иначе - "Аргентина" в центре Европы - это "бомба без часового механизма".

Писателей этого новостного паблика необходимо отправить на знакомство с "Китайским чудом" в город Ухань.


у аргентины начались проблемы ПОСЛЕ того, как они послали МВФ. но ватные всегда на черное говорят белое. есть достаточный пример стран, которые успешно выполняли рекомендации МВФ и завершили сотрудничество, отдав долги. например, Латвия.

так что подтяни матчасть, недалекий


Исландия сегодня — прекрасный пример, что можно обойтись и без мер жесточайшей экономии, которые МВФ применил к Греции. Это единственная европейская страна, которая достигла докризисных экономических показателей: за первое полугодие 2015 ВВП вырос на 5,6%, инфляция снизилась с 18% в 2008 году до 1% к 2015. Внешний долг снизился с 88% от ВВП в 2010 до 81% (ниже многих стран в ЕС). В марте 2015 правительство Исландии официально отозвало заявку на присоединение к ЕС, единственная на сегодняшний момент страна, которая поступила подобным образом.

Помню тогда кто то кого то послал куда то.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:17

учите арифметику и экономте, причем капитально иначе вам удачи невидать, только тотальная экономия.
alekc_sizov
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