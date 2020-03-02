Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.
Дивися повний текст Електроенергія для населення подорожчає.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 12:15
Електроенергія для населення подорожчає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електроенергія для населення подорожчає.
Додано: Чет 05 бер, 2020 12:33
Ура, непрофана прогнали и сразу же покращення!
Mind the gap.
Додано: Чет 05 бер, 2020 12:53
Re: Електроенергія для населення подорожчає
А надо еще больше СЭС и ВЭС по "Зеленым тарифам " строить... там нормально по 5 гр/Квт цена...зачем АЭС с их 0,58 гр или ТЭС с их 0,35 грн/Квт.. ТЭС то вообще ужас с их 2,5 грн/квт.. не наш путь... нам по 5+ грн подавай зато "безуглеродная" энергетика.. правда только днем и если есть ветер...ведь эти бездари просто из за отсутствия мыслительных процессов не могут понять.. рост ВИЭ = росту тарифы = падению производства= коллапс экономики и гиперинфляция. Когда в СМИ видиш как кто то радуется новой СЭС это напоминает радость нарика при свежей дозе наркоты.. а ведь он не понимает что еще на шаг стал ближе к концу своему....
Додано: Чет 05 бер, 2020 13:18
Зеленая энергетика в бедных странах нужна спецом чтоб пилить бабло. Куча ограничений для неугодных и поля киайских солнечных батарей для своих. Получается для владельца полей стабильный почти пассивный доход, т.к минимум расходов на обслуживание, вся энергия выкупается и за нее платит конечный потребитель, у которого нет выбора.
Додано: Чет 05 бер, 2020 13:28
Re: Електроенергія для населення подорожчає
Наконец-то, дождались ! "Коронавирус, поэтому надо повышать цены".. А то, думаю, такая жирная отмазка пропадает.
Додано: Чет 05 бер, 2020 13:32
Зараз якщо реально почнуть ціни піднімати - значно більше народу почує про "зелені" тарифи - і почне думати - боротися за екологію для Ахметова і Ко чи за свої власні гроші ...
Додано: Чет 05 бер, 2020 13:41
Re: Електроенергія для населення подорожчає
на основе опыта по создание в прошлом году в доме ОСББ... фраза "почне думати" то є питання чисто ріторічне...думати 90% просто не здатне...скеглити, стогнати та кідати фекаліі в когоcь та за щось.. то да а думати...думаете большинство понимает что такое "Зеленый тариф"? вам 90% ответит что да это классно оно ведь ЗЕленое).. а от АЭС то нет то ужас фсе помрем чАрнобыль караул.. только понять что аЭС это 0,58 гр, а СЭС это от 5+ грн кВт это нет не поймем...и это 90% проголосует за СЭС и Зеленый тариф... а потом им придет платежка где от 5+ грн кВт... и начнется вой и стоны...и никто из стада не скажет - а мы сами так хотели.. нет всегда виноват будет кто то ... ...
Додано: Чет 05 бер, 2020 13:45
Подняли цены (на воду, электроэнергию, газ и т.д.), народ начал экономить. Меньше потребление - меньше доход компаний. Снова поднимаем цены, народ снова ужимает свои потребности... Что будет в итоге?
Додано: Чет 05 бер, 2020 13:54
То что было в начале прошлого века но с ликвидацией всех принятых законов.
А потом все по новой. Жизнь циклична. Когда быка дразнят, бык может показать на что он способен. И бывает со смертельным исходом.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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