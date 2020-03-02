Електроенергія для населення подорожчає

Додано: Чет 05 бер, 2020 13:41

Puente написав: і почне думати і почне думати

на основе опыта по создание в прошлом году в доме ОСББ... фраза "почне думати" то є питання чисто ріторічне...думати 90% просто не здатне...скеглити, стогнати та кідати фекаліі в когоcь та за щось.. то да а думати...думаете большинство понимает что такое "Зеленый тариф"? вам 90% ответит что да это классно оно ведь ЗЕленое).. а от АЭС то нет то ужас фсе помрем чАрнобыль караул.. только понять что аЭС это 0,58 гр, а СЭС это от 5+ грн кВт это нет не поймем...и это 90% проголосует за СЭС и Зеленый тариф... а потом им придет платежка где от 5+ грн кВт... и начнется вой и стоны...и никто из стада не скажет - а мы сами так хотели.. нет всегда виноват будет кто то ... ...