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Населення не поспішає
знімати депозити

Населення не поспішає знімати депозити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:22

Населення не поспішає знімати депозити

Пропонуємо до обговорення:
Панічне зняття депозитів тривало лише декілька днів, після чого клієнти заспокоїлися.

Дивися повний текст Населення не поспішає знімати депозити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:22

статья 2015 года? вообще-то в 90% депозитах нельзя снять деньги раньше окончания срока депозита, даже с потерей %, как это было в прошлый кризис 2014 года...
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:59

Бред
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:34

Не знімають, тому що у банках нема валюти.
Навіть у державному Ощадбанку (Закарпаття).
vovchyk_uzhgorod
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:49

Re: Населення не поспішає знімати депозити

Може не забирає, тому що банки не віддають.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:51

Re: Населення не поспішає знімати депозити

Точно. Хрен раньше срока снимешь.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:31

да все спешат положить, вспоминается Оримычь))
ibuddd_a
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:23

Ну если закрыть часть отделений, закрыть общественный транспорт и повесить две таблички "без маски не входить" и на соседней аптеке "масок нет", то можно сделать очень много выводов о доверии людей банковской системе.
serj
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:37

  vovchyk_uzhgorod написав:Не знімають, тому що у банках нема валюти.
Навіть у державному Ощадбанку (Закарпаття).

А что навить, ощад это халепа. А вот сильные банки как то альфа и др. не могут выдать валюту, это настораживает.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:49

Щодо Ощадбанку - мова йде про депозит, термін повернення якого уже настав.
І сума менша екв. 500 000, 00 грн
vovchyk_uzhgorod
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