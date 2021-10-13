Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Сер 01 кві, 2020 18:45

В интернете пока не нашел, а ТВ каналы сообщают, что с 30 марта 2020 г. в Украине подорожала электроенергия для промышленности.Причем на 35%Не думаю,что ТВ врет в данном случае.Герус причину объясняет: неконкурентность рынка через монополииплюс зеленые тарифы ,которые прогремели на всю планету, поскольку в цивилизованных богатых странах там основательно пониже чем в бедноватой украинской экономике.Если сделать проекцию на будущее, то это может означать :1.Плюс еще один аргумент в копилку для обоснования второй волны по валюте после снятия карантина и срабатывания еще нескольких факторов (к слову, мне получилось угадать текущее движение , еще на пике ракеты писал тут о том,что после конвертации 8 марта, были еще личные финансовые поступления, которые собираюсь конвертировать только перед праздниками.2.Рост цен (происходящий уже сейчас на ряд товаров), чем ближе к осени-зиме ,тем больше.3.Наши монополисты умеют дружить со всеми, именно поэтому, после очередного повышения цен для промки - пора уже присматривать очередную самую дорогую недвижимость в самых дорогих городах мира как безделушку.Это не кризис COVID-19 в Украине,это перманентный системный кризис почти 30 лет развития экономики в стране.