Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
В интернете пока не нашел, а ТВ каналы сообщают, что с 30 марта 2020 г. в Украине подорожала электроенергия для промышленности.
Причем на 35% Не думаю,что ТВ врет в данном случае. Герус причину объясняет: неконкурентность рынка через монополии плюс зеленые тарифы , которые прогремели на всю планету, поскольку в цивилизованных богатых странах там основательно пониже чем в бедноватой украинской экономике.
Если сделать проекцию на будущее, то это может означать :
1.Плюс еще один аргумент в копилку для обоснования второй волны по валюте после снятия карантина и срабатывания еще нескольких факторов (к слову, мне получилось угадать текущее движение , еще на пике ракеты писал тут о том,что после конвертации 8 марта, были еще личные финансовые поступления, которые собираюсь конвертировать только перед праздниками.
2.Рост цен (происходящий уже сейчас на ряд товаров), чем ближе к осени-зиме ,тем больше.
3.Наши монополисты умеют дружить со всеми, именно поэтому, после очередного повышения цен для промки - пора уже присматривать очередную самую дорогую недвижимость в самых дорогих городах мира как безделушку.
Это не кризис COVID-19 в Украине, это перманентный системный кризис почти 30 лет развития экономики в стране.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 01 кві, 2020 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Автор77 написав:плюс зеленые тарифы , которые прогремели на всю планету, поскольку в цивилизованных богатых странах там основательно пониже чем в бедноватой украинской экономике.
вполне вероятно, что богатые страны могут дотировать зелёную энергетику за счёт других ресурсов. Нам приходится возлагать это бремя на потребителей. Ибо дотировать её в любом случае надо, государство просто обязано планировать развитие энергетики на десятилетия вперёд. Тарифы, конечно, растут, но не катастрофично - наши тарифы на электричество в любом случае ниже даже болгарских и румынских, не говоря о немецких или, боже упаси, шведских.
Автор77 написав:плюс зеленые тарифы , которые прогремели на всю планету, поскольку в цивилизованных богатых странах там основательно пониже чем в бедноватой украинской экономике.
вполне вероятно, что богатые страны могут дотировать зелёную энергетику за счёт других ресурсов. Нам приходится возлагать это бремя на потребителей. Ибо дотировать её в любом случае надо, государство просто обязано планировать развитие энергетики на десятилетия вперёд. Тарифы, конечно, растут, но не катастрофично - наши тарифы на электричество в любом случае ниже даже болгарских и румынских, не говоря о немецких или, боже упаси, шведских.
є один ньюанс, тарифи нижчі в півтора...два рази, а з.п. в 4..10 разів.
flyman написав:є один ньюанс, тарифи нижчі в півтора...два рази, а з.п. в 4..10 разів.
и что? бензин, допустим, ниже всего процентов на 20 в среднем. Сыр хорошего качества так и вообще не дешевле. Но мы ж понимаем, что структура ценообразования - штука вполне объективная. Почему с электричеством должна работать какая-то другая логика?